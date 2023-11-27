Непогода не сможет помешать российским атакам дронами-камикадзе — Игнат

Речной воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Ukraine Media Center

Непогода, последние несколько дней господствующая в Украине, не будет препятствием для российских атак дронами-камикадзе и ракетами. Но определенные сложности у врага скорее всего возникнут.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат.

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"Единственное, что из-за перепада температур с плюса в минус может быть обмерзание отдельных элементов. Это может повлиять на аэродинамические качества самого планера и он может упасть. Порывистый и штормовой ветер оказывает существенное влияние на работу пилотируемой авиации и беспилотников", — рассказал Игнат.

По его словам, в отношении нашей системы ПВО никаких препятствий для ее работы нынешняя погода не представляет. Исключение — мобильные группы, которым непогода может усложнить работу.

Ранее мы сообщали, что ряд западных СМИ, среди которых Reuters и The Sun, показали работу ПВО в украинской столице во время массированной вражеской атаки дронов 25 ноября. Однако у таких кадров нет "чувствительной информации".

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал области, в которых худшая ситуация с ПВО в Украине. По его словам, от ударов РФ больше всего страдают приграничные территории.