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Ігнат пояснив, чому окупанти почали частіше атакувати Україну керованими авіабомбами

3 грудня 2023 12:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ігнат пояснив, чому окупанти почали частіше атакувати Україну керованими авіабомбами
Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Суспільне Вінниця
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти стали активно застосовувати керовані авіаційні бомби. За словами речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, впродовж минулої доби було зафіксовано понад сто ударів.

Про це він заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Попередження від влади

Таким чином речник прокоментував попередження від Президента України Володимира Зеленського щодо небезпеки, яка може бути для нашої держави з боку РФ.

Він зауважив, що під час того, як ЗСУ застосовують проти ворога високоточну зброю, Росія використовує КАБ, які летять неточно, проте мають вагу 500 кілограмів та завдають великих збитків. 

Загроза для України

"Пів року тому, коли росіяни лише почали запускати такі бомби, Повітряні Сили ЗСУ попереджали, що таких ударів стане більше", — наголосив він. 

За його словами, така проблема є реальною, тому попередження від влади лунають небезпідставно. 

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат заявив, що негода, яка панує в Україні, не буде перешкодою для російських атак дронами-камікадзе та ракетами. Але певні складнощі у ворога, скоріш за все, таки виникнуть.

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