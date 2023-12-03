Игнат объяснил, почему оккупанты стали чаще атаковать Украину управляемыми авиабомбами

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Суспільне Вінниця

Российские оккупанты стали активно применять управляемые авиационные бомбы. По словам спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, за прошедшие сутки было зафиксировано более ста ударов.

Об этом он заявил в эфире телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Предупреждение от власти

Таким образом, спикер прокомментировал предупреждение от Президента Украины Владимира Зеленского об опасности, которая может быть для нашего государства со стороны РФ.

Он отметил, что во время того, как ВСУ применяют против врага высокоточное оружие, Россия использует КАБ, которые летят неточно, однако имеют вес 500 килограммов и наносят большой ущерб.

Угроза для Украины

"Пол года назад, когда россияне только начали запускать такие бомбы, Воздушные Силы ВСУ предупреждали, что таких ударов станет больше", — подчеркнул он.

По его словам, такая проблема реальна, поэтому предупреждения от власти раздаются небезосновательно.

Напомним, ранее Юрий Игнат заявил, что царящая в Украине непогода не будет препятствием для российских атак дронами-камикадзе и ракетами. Но определенные сложности у врага, скорее всего, возникнут.