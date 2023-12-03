Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Игнат объяснил, почему оккупанты стали чаще атаковать Украину управляемыми авиабомбами arrow

Игнат объяснил, почему оккупанты стали чаще атаковать Украину управляемыми авиабомбами

3 декабря 2023 12:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Игнат объяснил, почему оккупанты стали чаще атаковать Украину управляемыми авиабомбами
Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Суспільне Вінниця
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты стали активно применять управляемые авиационные бомбы. По словам спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, за прошедшие сутки было зафиксировано более ста ударов.

Об этом он заявил в эфире телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Предупреждение от власти

Таким образом, спикер прокомментировал предупреждение от Президента Украины Владимира Зеленского об опасности, которая может быть для нашего государства со стороны РФ.

Он отметил, что во время того, как ВСУ применяют против врага высокоточное оружие, Россия использует КАБ, которые летят неточно, однако имеют вес 500 килограммов и наносят большой ущерб.

Угроза для Украины

"Пол года назад, когда россияне только начали запускать такие бомбы, Воздушные Силы ВСУ предупреждали, что таких ударов станет больше", — подчеркнул он.

По его словам, такая проблема реальна, поэтому предупреждения от власти раздаются небезосновательно.

Напомним, ранее Юрий Игнат заявил, что царящая в Украине непогода не будет препятствием для российских атак дронами-камикадзе и ракетами. Но определенные сложности у врага, скорее всего, возникнут.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме