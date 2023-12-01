Спеціалісти вже вивчають українську SIM-карту, яку знайшли в дроні Shahed, — Ігнат

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Фото: Командування Повітряних сил

У дроні-камікадзе Shahed, запущеному по Україні, знайшли SIM-карту оператора "Київстар". Наразі українські спеціалісти з'ясовують, як вона там опинилася і для чого взагалі потрібна.

Про це заявив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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SIM-карта українського оператора в дроні Shahed

"Спеціалісти вже вивчають. Зрозуміло, що все що знаходиться вивчається спеціалістами й не завжди потрібно це видавати, чи знаємо ми щось, чи не знаємо. Але такі випадки є. Вони оприлюднені", — розповів Ігнат.

Він уточнив, що зараз спеціалісти вивчають, навіщо взагалі українська SIM-ка потрібна у ворожому дроні.

"З'ясовується, що можна робити, маючи власне SIM-карту і доступ до мережі Інтернет. Чи можна здійснювати маніпуляції з певними дронами. Профільні спеціалісти з цим розбираються. Я думаю, що вони зроблять певні висновки", — зазначив речник Повітряних сил.

Ігнат додав, що окупанти продовжують вдосконалювати власне озброєння — від стрілецького до безпілотників.

Нагадаємо, що раніше Ігнат повідомляв, що російські окупанти почали використовувати дрони чорного кольору. Це вони роблять для того, аби українським захисникам неба їх було важче виявити.

Крім того, ми писали, що у російських безпілотниках, запущених на територію України, було виявлено SIM-картки українського оператора "Київстар". Це дозволяло російській стороні використовувати українську мобільну мережу для відстеження розташування дронів та керування їх польотом.