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Специалисты уже изучают украинскую SIM-карту, которую нашли в дроне Shahed, — Игнат

1 декабря 2023 18:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Специалисты уже изучают украинскую SIM-карту, которую нашли в дроне Shahed, — Игнат
Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Фото: Командование Воздушных сил
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В дроне-камикадзе Shahed, запущенном по Украине, обнаружили SIM-карту оператора "Киевстар". Пока украинские специалисты выясняют, как она там оказалась и для чего вообще нужна.

Об этом заявил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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SIM-карта украинского оператора в дроне Shahed

"Специалисты уже изучают. Понятно, что все находящееся изучается специалистами и не всегда нужно это выдавать, знаем ли мы что-то, или не знаем. Но такие случаи есть. Они обнародованы", — рассказал Игнат.

Он уточнил, что сейчас специалисты изучают, зачем вообще украинская SIM-ка нужна во вражеском дроне.

"Выясняется, что можно делать, имея собственно SIM-карту и доступ к сети Интернет. Можно ли осуществлять манипуляции с определенными дронами. Профильные специалисты с этим разбираются. Я думаю, что они сделают определенные выводы", — отметил представитель Воздушных сил.

Игнат добавил, что оккупанты продолжают совершенствовать собственное вооружение — от стрелкового до беспилотников.

Напомним, что ранее Игнат сообщал, что российские оккупанты начали использовать дроны черного цвета. Это они делают для того, чтобы украинским защитникам неба их было труднее обнаружить.

Кроме того, мы писали, что в российских беспилотниках, запущенных на территорию Украины, были обнаружены SIM-карты украинского оператора "Киевстар". Это позволяло российской стороне использовать украинскую мобильную сеть для отслеживания расположения дронов и управления их полетом.

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