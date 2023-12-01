У дронах РФ знайшли SIMку оператора України — реакція компанії
У російських безпілотниках, запущених на територію України, було виявлено SIM-картки українського оператора "Київстару". Це дозволяло російській стороні використовувати українську мобільну мережу для відстеження розташування дронів та керування їх польотом.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни та пресслужба "Київстару".
У російських дронах знайшли сімку українського оператора — реакція компанії
У компанії заявили про співпрацю з правоохоронними органами для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.
"Київстар не має підтвердження дійсності викладених фото і що саме на них зображено. Водночас нагадуємо, що сім-картки будь-якого мобільного оператора у вільному доступі у продажу", — зазначили в компанії.
Це не перший випадок використання Росією послуг українських операторів, включаючи розсилку SMS з антидержавним змістом.
Нагадаємо, що російські окупанти почали використовувати дрони чорного кольору . Це вони роблять для того, щоб українським захисникам неба їх було найважче виявити.
Крім того, в Ірані офіційно представили новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238. Презентація відбулася в університеті аерокосмічних наук та технологій "Ашура". Його особливість у тому, що він має чорний колір.
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