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Почему россияне от ракетных атак перешли на удары дронами

30 ноября 2023 20:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Почему россияне от ракетных атак перешли на удары дронами
Последствия массированной атаки дронов на Киев. Фото: ГСЧС
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Российские оккупанты недавно нанесли массированный удар беспилотникам по Киеву. С ракет на дроны россияне перешли по экономическим соображениям — эта техника значительно дешевле ракет.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Одной из основных причин перехода российского оккупационного контингента с массированных ракетных атак на не менее массированные атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов является экономическая.

"Стоимость одного дрона 30-40 тысяч долларов, что никак нельзя сравнить со стоимостью одной крылатой ракеты", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

К тому же, несмотря на то, что прогнозировались комбинированные атаки — дронов, а затем ракет, россияне во время массированного удара по Киеву решили использовать только беспилотники.

Оккупанты совершенствуют дроны

Кроме того, подчеркнул эксперт, следует обратить внимание на то, что российские войска занялись улучшением боевой способности беспилотников.

"В частности, они начали использовать композитные материалы. Также начали красить дроны в темный цвет для того, чтобы усложнить украинским войскам процесс обнаружения БПЛА", — отметил Снегирев.

Кроме того, у новых российских дронов есть усиленная защита от средств радиоэлектронной борьбы, а также увеличена боевая часть.

Напомним, что в ночь с 24 на 25 ноября силы ПВО Украины уничтожили более 70 дронов, атаковавших столицу.

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