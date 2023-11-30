Почему россияне от ракетных атак перешли на удары дронами

Последствия массированной атаки дронов на Киев. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты недавно нанесли массированный удар беспилотникам по Киеву. С ракет на дроны россияне перешли по экономическим соображениям — эта техника значительно дешевле ракет.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Одной из основных причин перехода российского оккупационного контингента с массированных ракетных атак на не менее массированные атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов является экономическая.

"Стоимость одного дрона 30-40 тысяч долларов, что никак нельзя сравнить со стоимостью одной крылатой ракеты", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

К тому же, несмотря на то, что прогнозировались комбинированные атаки — дронов, а затем ракет, россияне во время массированного удара по Киеву решили использовать только беспилотники.

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Кроме того, подчеркнул эксперт, следует обратить внимание на то, что российские войска занялись улучшением боевой способности беспилотников.

"В частности, они начали использовать композитные материалы. Также начали красить дроны в темный цвет для того, чтобы усложнить украинским войскам процесс обнаружения БПЛА", — отметил Снегирев.

Кроме того, у новых российских дронов есть усиленная защита от средств радиоэлектронной борьбы, а также увеличена боевая часть.

Напомним, что в ночь с 24 на 25 ноября силы ПВО Украины уничтожили более 70 дронов, атаковавших столицу.