Чому росіяни від ракетних атак перейшли на удари дронами

Наслідки масованої атаки дронів на Київ. Фото: ДСНС

Російські окупанти нещодавно завдали масованого удару безпілотниками по Києву. З ракет на дрони росіяни перейшли з економічних міркувань – ця техніка значно дешевша за ракети.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Росіяни економлять

Однією із основних причин переходу російського окупаційного контингенту із масованих ракетних атак на не менш масовані атаки з використанням безпілотних літальних апаратів — є економічна.

"Вартість одного дрона 30-40 тисяч доларів, що аж ніяк не можна порівняти із вартістю однієї крилатої ракети", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

До того ж, попри те, що прогнозувалися комбіновані атаки — дронів, а потім ракет — росіяни під час масованого удару по Києву вирішили використати тільки безпілотники.

Окупанти удосконалюють дрони

Крім того, наголосив експерт, варто звернути увагу на те, що російські війська зайнялися покращенням бойової здатності безпілотників.

"Зокрема, вони почали використовувати композитні матеріали. Також почали фарбувати дрони у темний колір для того, аби ускладнити українським військам процес виявлення БпЛА", — зазначив Снєгирьов.

Крім того, у нових російських дронів є посилений захист від засобів радіоелектронної боротьби, а також збільшена бойова частина.

Нагадаємо, що у ніч з 24 на 25 листопада сили ППО України знищили понад 70 дронів, які атакували столицю.