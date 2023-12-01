В дронах РФ нашли SIMку оператора Украины — реакция компании
В российских беспилотниках, запущенных на территорию Украины, были обнаружены SIM-карты украинского оператора "Киевстара". Это позволяло российской стороне использовать украинскую мобильную сеть для отслеживания местоположения дронов и управления их полетом.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны и пресс-служба "Киевстара".
В российских дронах нашли симку украинского оператора — реакция компании
В компании заявили о сотрудничестве с правоохранительными органами для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
"У Киевстар нет подтверждения действительности віложенных фото и что именно на них изображено. В то же время напоминаем, что сим-карты любого мобильного оператора в свободном доступе в продаже", — указали в компании.
Стоит отметить, что это не первый случай использования Россией услуг украинских операторов, включая рассылку SMS с антигосударственным содержанием.
Напомним, что российские оккупанты начали использовать дроны черного цвета. Это они делают для того, чтобы украинским защитникам неба их было труднее обнаружить.
Кроме того, в Иране официально представили новый реактивный ударный беспилотник Shahed-238. Презентация состоялась в университете аэрокосмических наук и технологий "Ашура". Его особенность в том, что он имеет черный цвет.
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