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В дронах РФ нашли SIMку оператора Украины — реакция компании

1 декабря 2023 07:24
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В дронах РФ нашли SIMку оператора Украины — реакция компании
Российский солдат запускает дрон. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В российских беспилотниках, запущенных на территорию Украины, были обнаружены SIM-карты украинского оператора "Киевстара". Это позволяло российской стороне использовать украинскую мобильную сеть для отслеживания местоположения дронов и управления их полетом. 

Об этом сообщает американский Институт изучения войны и пресс-служба "Киевстара".

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В российских дронах нашли симку украинского оператора — реакция компании

В компании заявили о сотрудничестве с правоохранительными органами для предотвращения подобных инцидентов в будущем. 

"У Киевстар нет подтверждения действительности віложенных фото и что именно на них изображено. В то же время напоминаем, что сим-карты любого мобильного оператора в свободном доступе в продаже", — указали в компании.

Сообщение Киевстара
Реакция компании "Киевстар" на сообщение о симке в российских БпЛА. Фото: скриншот

Стоит отметить, что это не первый случай использования Россией услуг украинских операторов, включая рассылку SMS с антигосударственным содержанием.

Напомним, что российские оккупанты начали использовать дроны черного цвета. Это они делают для того, чтобы украинским защитникам неба их было труднее обнаружить.

Кроме того, в Иране официально представили новый реактивный ударный беспилотник Shahed-238. Презентация состоялась в университете аэрокосмических наук и технологий "Ашура". Его особенность в том, что он имеет черный цвет.

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