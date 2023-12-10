Игнат назвал количество ракет и дронов, которые есть в запасах РФ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Укринформ

Россия уже накопила 870 ракет разных типов, среди них "Кинжалы", "Искандеры" обоих типов, Х-22, "Калибры", Х-101 и Х-555. Это количество воздушного оружия меньше по сравнению с прошлым годом, однако россияне могут производить и получать от Ирана больше дронов, чем в прошлом году.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

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Запасы воздушного оружия РФ

По словам Игната, за период с сентября по март этого года россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Украины 1100 раз. Наши силы противовоздушной обороны уничтожили 750 целей. Спикер добавил, что россияне оставили себе в запасах 30% ракет. Он также добавил, что дронов было выпущено примерно столько же, как и ракет — 1000, а уничтожено также 750 БпЛА.

"То есть у них было примерно только 1600 крылатых ракет на сентябрь прошлого года. Сейчас у них и "Кинжалов", и "Искандеров" обоих типов, и Х-22, и "Калибров", и Х-101, и Х-555 вместе 870. Поэтому, по моим подсчетам, у них сейчас ракет меньше", — указал Игнат.

Количество дронов, которые есть в запасах РФ

"Сейчас ситуация у россиян другая — у них есть возможность и производить, и получать от Ирана больше дронов", — заявил спикер Воздушных сил.

Игнат подчеркнул, что во время будущих атак Украины россияне будут делать акцент на "Шахедах", и добавил, что обстрелы этим видом дронов происходят даже сейчас, ведь за последние три месяца осуществлялись атаки именно "Шахедами". Он заявил о вероятности смешанных атак, где российская армия будет выпускать по Украине и дроны, и ракеты одновременно.

"Они не просто накапливают ракеты — они восстанавливают свой стратегический запас. Ведь большинство тех ракет, о которых мы с вами говорим, являются еще и носителями тактического ядерного оружия. Им этот критический запас нужно иметь, чтобы угрожать странам НАТО и другим их врагам", — подчеркнул Игнат.

Напомним, Юрий Игнат рассказал, как Украина готовится к возможным массовым ударам РФ. Он заявил, что в украинском небе в последние дни растет угроза. Тем не менее становится больше возможностей для мобильных огневых групп наших защитников.

Добавим, боевой беспилотник Bayraktar успешно вооружается сверхзвуковой ракетой. Он уже прошел испытание и попал в цель на расстоянии 55 км.