Ночная атака шахедов — сколько целей удалось сбить ПВО
В ночь на 15 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Запуск производился с Краснодарского края РФ.
Об этом сообщают Воздушные Силы.
Атака беспилотников в ночь на 15 декабря
Так, все 14 беспилотников, запущенных из Приморско-Ахтарска, были сбиты над Украиной в небе мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Вражеские цели были уничтожены в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей.
Напомним, что в ночь на 15 декабря воздушная тревога звучала в Полтавской области. Там местные могли услышать звуки взрывов.
Кроме того, взрывы сообщали и в Хмельницкой области Украины. По данным мониторинговых каналов, там работало ПВО.
Также мы писали, что 14 декабря во время воздушной тревоги в Киеве раздался мощный взрыв. Над столицей Силы ПВО сбили одну аэробалистическую ракету "Кинжал".
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