Ракетний удар по Хмельниччині — в ОВА розповіли про наслідки
Від початку доби 14 грудня в Україні декілька разів звучала повітряна тривога. Під час цього російські окупанти атакували Хмельниччину аеробалістичними ракетами "Кинджал".
Про це повідомляє перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
Наслідки атаки на Хмельниччину
Зазначається, що під час повітряних тривог в Хмельницькому районі було чутно вибухи. Попередньо постраждалих та руйнувань в обох випадках не зафіксовано.
Наразі на місцях падіння ракет працюють відповідні служби.
Нагадаємо, у четвер, 14 грудня, близько 14:09 в Україні оголосили повітряну тривогу у зв'язку зі зльотом МіГ-31К з території РФ. Відразу після цього російські окупанти завдали удару по Хмельницькій області.
За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, удар по місту здійснили ракетами "Кинджал". Водночас наслідки атаки відмовився розповідати.
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