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Ракетний удар по Хмельниччині — в ОВА розповіли про наслідки

14 грудня 2023 18:07
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Козюк Тетяна
редактор
Ракетний удар по Хмельниччині — в ОВА розповіли про наслідки
Ракета у небі. Фото ілюстративне: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Від початку доби 14 грудня в Україні декілька разів звучала повітряна тривога. Під час цього російські окупанти атакували Хмельниччину аеробалістичними ракетами "Кинджал". 

Про це повідомляє перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін

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Наслідки атаки на Хмельниччину

Зазначається, що під час повітряних тривог в Хмельницькому районі було чутно вибухи. Попередньо постраждалих та руйнувань в обох випадках не зафіксовано.

Наразі на місцях падіння ракет працюють відповідні служби.

Удар по Хмельниччині
Наслідки атаки на Хмельниччину. Фото: скриншот

Нагадаємо, у четвер, 14 грудня, близько 14:09 в Україні оголосили повітряну тривогу у зв'язку зі зльотом МіГ-31К з території РФ. Відразу після цього російські окупанти завдали удару по Хмельницькій області.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, удар по місту здійснили ракетами "Кинджал". Водночас наслідки атаки відмовився розповідати. 

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