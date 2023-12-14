Ракетный удар по Хмельнитчине — в ОВА рассказали о последствиях
С начала суток 14 декабря в Украине несколько раз звучала воздушная тревога. Во время этого российские оккупанты атаковали Хмельнитчину аэробаллистическими ракетами "Кинжал".
Об этом сообщает первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
Последствия атаки в Хмельницкую область
Отмечается, что во время воздушных тревог в Хмельницком районе были слышны взрывы. Предварительно пострадавшие и разрушения в обоих случаях не зафиксированы.
В настоящее время на местах падения ракет работают соответствующие службы.
Напомним, в четверг, 14 декабря, около 14:09 в Украине объявили воздушную тревогу в связи со взлетом МиГ-31К с территории РФ. Сразу после этого российские оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области.
По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, удар по городу нанесли ракетами "Кинжал". В то же время последствия атаки отказался рассказывать.
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