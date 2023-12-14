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Ракетный удар по Хмельнитчине — в ОВА рассказали о последствиях

14 декабря 2023 18:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ракетный удар по Хмельнитчине — в ОВА рассказали о последствиях
Ракета в небе. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

С начала суток 14 декабря в Украине несколько раз звучала воздушная тревога. Во время этого российские оккупанты атаковали Хмельнитчину аэробаллистическими ракетами "Кинжал".

Об этом сообщает первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

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Отмечается, что во время воздушных тревог в Хмельницком районе были слышны взрывы. Предварительно пострадавшие и разрушения в обоих случаях не зафиксированы.

В настоящее время на местах падения ракет работают соответствующие службы.

Удар по Хмельницкой области
Последствия атаки в Хмельницкой области. Фото: скриншот

Напомним, в четверг, 14 декабря, около 14:09 в Украине объявили воздушную тревогу в связи со взлетом МиГ-31К с территории РФ. Сразу после этого российские оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, удар по городу нанесли ракетами "Кинжал". В то же время последствия атаки отказался рассказывать.

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