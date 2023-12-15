Окупанти знову обстріляли житлові квартали Херсона

Ліквідація пожежі у Херсоні внаслідок обстрілів. Фото: ДСНС

Цієї ночі російські окупанти знову обстріляли Херсон. Унаслідок попадання ворожого боєприпасу виникла пожежа в багатоквартирному житловому будинку.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

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Обстріл житлових кварталів Херсона

У відомстві розповіли, що сьогодні вночі російська окупаційна армія вдарила по житлових кварталах Херсона. Внаслідок попадання ворожого боєприпасу виникла пожежа в багатоквартирному житловому будинку.

Ліквідація пожежі у Херсоні внаслідок обстрілів. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі у Херсоні внаслідок обстрілів. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі у Херсоні внаслідок обстрілів. Фото: ДСНС 1 / 3

"Через загрозу повторних обстрілів вогнеборцям доводилось кілька разів відходити в безпечне місце, а потім повертатись до ліквідації", — йдеться у повідомленні.

Обстріли Херсонщини за добу

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що за минулу добу росіяни 102 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 673 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; підприємства та зерновий термінал у Херсонському районі", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще дві — поранені.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну "шахедами", Сили ППО знищили усі 14 дронів, які випустили окупанти.