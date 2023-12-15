Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти знову обстріляли житлові квартали Херсона arrow

Окупанти знову обстріляли житлові квартали Херсона

15 грудня 2023 11:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти знову обстріляли житлові квартали Херсона
Ліквідація пожежі у Херсоні внаслідок обстрілів. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Цієї ночі російські окупанти знову обстріляли Херсон. Унаслідок попадання ворожого боєприпасу виникла пожежа в багатоквартирному житловому будинку.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Читайте також:

Обстріл житлових кварталів Херсона

У відомстві розповіли, що сьогодні вночі російська окупаційна армія вдарила по житлових кварталах Херсона. Внаслідок попадання ворожого боєприпасу виникла пожежа в багатоквартирному житловому будинку.

  • Ліквідація пожежі у Херсоні внаслідок обстрілів. Фото: ДСНС
  • Ліквідація пожежі у Херсоні внаслідок обстрілів. Фото: ДСНС
  • Ліквідація пожежі у Херсоні внаслідок обстрілів. Фото: ДСНС
1 / 3

"Через загрозу повторних обстрілів вогнеборцям доводилось кілька разів відходити в безпечне місце, а потім повертатись до ліквідації", — йдеться у повідомленні. 

Обстріли Херсонщини за добу

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що за минулу добу росіяни 102 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 673 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; підприємства та зерновий термінал у Херсонському районі", — йдеться у повідомленні. 

Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще дві — поранені. 

null

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну "шахедами", Сили ППО знищили усі 14 дронів, які випустили окупанти. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі