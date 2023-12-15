Окупанти знову обстріляли житлові квартали Херсона
Цієї ночі російські окупанти знову обстріляли Херсон. Унаслідок попадання ворожого боєприпасу виникла пожежа в багатоквартирному житловому будинку.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
Обстріл житлових кварталів Херсона
У відомстві розповіли, що сьогодні вночі російська окупаційна армія вдарила по житлових кварталах Херсона. Внаслідок попадання ворожого боєприпасу виникла пожежа в багатоквартирному житловому будинку.
-
Ліквідація пожежі у Херсоні внаслідок обстрілів. Фото: ДСНС
-
Ліквідація пожежі у Херсоні внаслідок обстрілів. Фото: ДСНС
-
Ліквідація пожежі у Херсоні внаслідок обстрілів. Фото: ДСНС
"Через загрозу повторних обстрілів вогнеборцям доводилось кілька разів відходити в безпечне місце, а потім повертатись до ліквідації", — йдеться у повідомленні.
Обстріли Херсонщини за добу
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що за минулу добу росіяни 102 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 673 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; підприємства та зерновий термінал у Херсонському районі", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще дві — поранені.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну "шахедами", Сили ППО знищили усі 14 дронів, які випустили окупанти.
Читайте Новини.LIVE!