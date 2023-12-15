Оккупанты снова обстреляли жилые кварталы Херсона

Ликвидация пожара в Херсоне в результате обстрелов. Фото: ГСЧС

Этой ночью российские оккупанты снова обстреляли Херсон. В результате попадания вражеского боеприпаса возник пожар в многоквартирном жилом доме.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Обстрел жилых кварталов Херсона

В ведомстве рассказали, что сегодня ночью российская оккупационная армия ударила по жилым кварталам Херсона. В результате попадания вражеского боеприпаса возник пожар в многоквартирном жилом доме.

Ликвидация пожара в Херсоне в результате обстрелов. Фото: ГСЧС

Ликвидация пожара в Херсоне в результате обстрелов. Фото: ГСЧС

Ликвидация пожара в Херсоне в результате обстрелов. Фото: ГСЧС 1/3 _ 3

"Из-за угрозы повторных обстрелов пожарным приходилось несколько раз отходить в безопасное место, а затем возвращаться к ликвидации", — говорится в сообщении.

Обстрелы Херсона за сутки

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что за минувшие сутки россияне 102 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 673 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 30 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; предприятия и зерновой терминал в Херсонском районе", — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки погиб один человек, еще два — ранены.

Напомним, этой ночью россияне атаковали Украину "шахедами", Силы ПВО уничтожили все 14 дронов, выпущенных оккупантами.