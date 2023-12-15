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Оккупанты снова обстреляли жилые кварталы Херсона

15 декабря 2023 11:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты снова обстреляли жилые кварталы Херсона
Ликвидация пожара в Херсоне в результате обстрелов. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Этой ночью российские оккупанты снова обстреляли Херсон. В результате попадания вражеского боеприпаса возник пожар в многоквартирном жилом доме.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Обстрел жилых кварталов Херсона

В ведомстве рассказали, что сегодня ночью российская оккупационная армия ударила по жилым кварталам Херсона. В результате попадания вражеского боеприпаса возник пожар в многоквартирном жилом доме.

  • Ликвидация пожара в Херсоне в результате обстрелов. Фото: ГСЧС
  • Ликвидация пожара в Херсоне в результате обстрелов. Фото: ГСЧС
  • Ликвидация пожара в Херсоне в результате обстрелов. Фото: ГСЧС
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"Из-за угрозы повторных обстрелов пожарным приходилось несколько раз отходить в безопасное место, а затем возвращаться к ликвидации", — говорится в сообщении.

Обстрелы Херсона за сутки

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что за минувшие сутки россияне 102 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 673 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 30 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; предприятия и зерновой терминал в Херсонском районе", — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки погиб один человек, еще два — ранены.

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Напомним, этой ночью россияне атаковали Украину "шахедами", Силы ПВО уничтожили все 14 дронов, выпущенных оккупантами.

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