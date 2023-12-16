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Оккупанты нанесли новый удар по Херсонщине, среди раненых врач

16 декабря 2023 08:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Оккупанты нанесли новый удар по Херсонщине, среди раненых врач
Поврежден дом в результате обстрела. Иллюстративное фото: скриншот сообщения Херсонской ОВА
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российская армия снова атаковала Херсонщину сегодня ночью, 16 декабря. В результате обстрела пострадали трое мужчин, один из которых врач.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Ночной обстрел Херсонщины 16 декабря

Как отметил Прокудин, оккупанты обстреляли Херсон ночью 16 декабря. В результате атаки пострадал 55-летний мужчина, у которого ранение конечностей и 51-летний житель города. У мужчины осколочная травма головы. Кроме того, повреждения получил инфраструктурный объект. Произошло повреждение помещений.

"Под огнем была и Степановка. Здесь попадание вблизи медучреждения. Ранения получил врач, который был на рабочем месте. Дарьевку оккупанты атаковали "шахедами". К счастью, без жертв", — добавил Прокудин.

сообщение о ночной атаке Херсонщины
Сообщения о ночной атаке Херсонщины. Фото: скриншот поста Прокудина

Обстрелы Херсона в течение суток

Напомним, российские оккупанты обстреляли Херсон в ночь на 15 декабря. В результате попадания вражеского боеприпаса возник пожар в многоквартирном жилом доме.

Добавим, был нанесен удар по Центральному району Херсона. В результате ранения получил один человек, мужчина скончался в больнице.

Российские военные обстреляли жилой сектор города Херсон 15 декабря. Со взрывной травмой в состоянии средней тяжести госпитализированы две пожилые женщины.

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