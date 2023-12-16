Оккупанты нанесли новый удар по Херсонщине, среди раненых врач
Российская армия снова атаковала Херсонщину сегодня ночью, 16 декабря. В результате обстрела пострадали трое мужчин, один из которых врач.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Ночной обстрел Херсонщины 16 декабря
Как отметил Прокудин, оккупанты обстреляли Херсон ночью 16 декабря. В результате атаки пострадал 55-летний мужчина, у которого ранение конечностей и 51-летний житель города. У мужчины осколочная травма головы. Кроме того, повреждения получил инфраструктурный объект. Произошло повреждение помещений.
"Под огнем была и Степановка. Здесь попадание вблизи медучреждения. Ранения получил врач, который был на рабочем месте. Дарьевку оккупанты атаковали "шахедами". К счастью, без жертв", — добавил Прокудин.
Обстрелы Херсона в течение суток
Напомним, российские оккупанты обстреляли Херсон в ночь на 15 декабря. В результате попадания вражеского боеприпаса возник пожар в многоквартирном жилом доме.
Добавим, был нанесен удар по Центральному району Херсона. В результате ранения получил один человек, мужчина скончался в больнице.
Российские военные обстреляли жилой сектор города Херсон 15 декабря. Со взрывной травмой в состоянии средней тяжести госпитализированы две пожилые женщины.
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