Внаслідок обстрілу Херсона у лікарні помер чоловік, — ОВА
Вчора увечері росіяни обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок чого поранення отримала одна людина, чоловік помер у лікарні.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Удар по Херсону 14 грудня
Так, внаслідок російського обстрілу міста у лікарні помер 57-річний мешканець Херсона.
"На жаль, лікарям не вдалося зберегти його життя через тяжкі травми", — розповів Прокудін.
За його словами, також був "приліт" по багатоквартирному будинку у Дніпровському районі. Там повибивало вікна у квартирах та понівечено газову трубу.
Крім того, вранці о 4:00 ворог атакував ринок.
"Пошкоджено з десяток торговельних приміщень, в яких повибивало вікна та двері", — зазначив голова ОВА.
Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти знову обстріляли Херсон. Унаслідок попадання ворожого боєприпасу виникла пожежа в багатоквартирному житловому будинку.
Крім того, вранці 12 грудня російські окупанти обстріляли центр Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя. Внаслідок ворожої атаки поранені двоє людей.
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