Внаслідок обстрілу Херсона у лікарні помер чоловік, — ОВА

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: скриншот з відео

Вчора увечері росіяни обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок чого поранення отримала одна людина, чоловік помер у лікарні.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

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Так, внаслідок російського обстрілу міста у лікарні помер 57-річний мешканець Херсона.

"На жаль, лікарям не вдалося зберегти його життя через тяжкі травми", — розповів Прокудін.

За його словами, також був "приліт" по багатоквартирному будинку у Дніпровському районі. Там повибивало вікна у квартирах та понівечено газову трубу.

Крім того, вранці о 4:00 ворог атакував ринок.

"Пошкоджено з десяток торговельних приміщень, в яких повибивало вікна та двері", — зазначив голова ОВА.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти знову обстріляли Херсон. Унаслідок попадання ворожого боєприпасу виникла пожежа в багатоквартирному житловому будинку.

Крім того, вранці 12 грудня російські окупанти обстріляли центр Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя. Внаслідок ворожої атаки поранені двоє людей.