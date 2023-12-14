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Окупанти обстріляли Херсон з артилерії — є загиблий

14 грудня 2023 20:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти обстріляли Херсон з артилерії — є загиблий
Наслідки обстрілу Херсону 12 грудня. Фото архівне: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні російські окупанти черговий раз обстріляли Херсон. Внаслідок ворожої атаки помер чоловік, ще одна жінка — травмована. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура

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Окупанти обстріляли Херсон

Зазначається, що ворог атакував передмістя Херсона близько 17:20. Внаслідок артилерійського обстрілу місцевого чоловіка у стані середньої важкості шпиталізували до медичного закладу.

Пізніше стало відомо, що травми виявилися несумісні з життям, чоловік помер у лікарні. 

Окрім цього до лікарні госпіталізували ще одну поранену жінку. 

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф", — додали у прокуратурі. 

Нагадаємо, 14 грудня армія РФ атакувала Одеську та Херсонську області. Для чергового обстрілу окупанти використали безпілотники та ракет.

Пізніше стало відомо, що прокурори розпочали розслідування щодо шестигодинного обстрілу Одещини.

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