Окупанти обстріляли Херсон з артилерії — є загиблий
Сьогодні російські окупанти черговий раз обстріляли Херсон. Внаслідок ворожої атаки помер чоловік, ще одна жінка — травмована.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Окупанти обстріляли Херсон
Зазначається, що ворог атакував передмістя Херсона близько 17:20. Внаслідок артилерійського обстрілу місцевого чоловіка у стані середньої важкості шпиталізували до медичного закладу.
Пізніше стало відомо, що травми виявилися несумісні з життям, чоловік помер у лікарні.
Окрім цього до лікарні госпіталізували ще одну поранену жінку.
"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф", — додали у прокуратурі.
Нагадаємо, 14 грудня армія РФ атакувала Одеську та Херсонську області. Для чергового обстрілу окупанти використали безпілотники та ракет.
Пізніше стало відомо, що прокурори розпочали розслідування щодо шестигодинного обстрілу Одещини.
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