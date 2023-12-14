Окупанти обстріляли Херсон з артилерії — є загиблий

Наслідки обстрілу Херсону 12 грудня. Фото архівне: соцмережі

Сьогодні російські окупанти черговий раз обстріляли Херсон. Внаслідок ворожої атаки помер чоловік, ще одна жінка — травмована.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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Зазначається, що ворог атакував передмістя Херсона близько 17:20. Внаслідок артилерійського обстрілу місцевого чоловіка у стані середньої важкості шпиталізували до медичного закладу.

Пізніше стало відомо, що травми виявилися несумісні з життям, чоловік помер у лікарні.

Окрім цього до лікарні госпіталізували ще одну поранену жінку.

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф", — додали у прокуратурі.

Нагадаємо, 14 грудня армія РФ атакувала Одеську та Херсонську області. Для чергового обстрілу окупанти використали безпілотники та ракет.

Пізніше стало відомо, що прокурори розпочали розслідування щодо шестигодинного обстрілу Одещини.