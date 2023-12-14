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Оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии — есть погибший

14 декабря 2023 20:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии — есть погибший
Последствия обстрелов Херсона 12 декабря. Фото архивное: соцсети
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки умер мужчина, еще одна женщина — травмирована.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

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Оккупанты обстреляли Херсон

Отмечается, что враг атаковал пригород Херсона около 17:20. В результате артиллерийского обстрела местного мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.

Позже стало известно, что травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина скончался в больнице.

Кроме этого, в больницу госпитализировали еще одну раненую женщину.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", — добавили в прокуратуре.

Напомним, 14 декабря армия РФ атаковала Одесскую и Херсонскую области. Для очередного обстрела оккупанты использовали беспилотники и ракет.

Позже стало известно, что прокуроры начали расследование шестичасового обстрела Одесчины.

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