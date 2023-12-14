Оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии — есть погибший
Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки умер мужчина, еще одна женщина — травмирована.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
Оккупанты обстреляли Херсон
Отмечается, что враг атаковал пригород Херсона около 17:20. В результате артиллерийского обстрела местного мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.
Позже стало известно, что травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина скончался в больнице.
Кроме этого, в больницу госпитализировали еще одну раненую женщину.
"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", — добавили в прокуратуре.
Напомним, 14 декабря армия РФ атаковала Одесскую и Херсонскую области. Для очередного обстрела оккупанты использовали беспилотники и ракет.
Позже стало известно, что прокуроры начали расследование шестичасового обстрела Одесчины.
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