В результате обстрела Херсона в больнице умер мужчина, — ОВА
Вчера вечером россияне обстреляли Центральный район Херсона. В результате ранения получил один человек, мужчина скончался в больнице.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
Удар по Херсону 14 декабря
Так, в результате российского обстрела города в больнице скончался 57-летний житель Херсона.
"К сожалению, врачам не удалось сохранить его жизнь из-за тяжелых травм", — рассказал Прокудин.
По его словам, также был "прилет" по многоквартирному дому в Днепровском районе. Там выбило окна в квартирах и изуродовано газовую трубу.
Кроме того, утром в четыре часа враг атаковал рынок.
"Поврежден с десяток торговых помещений, в которых выбило окна и двери", — отметил председатель ОВА.
Напомним, что этой ночью российские кафиры снова обстреляли Херсон. В результате попадания вражеского боеприпаса возник пожар в многоквартирном жилом доме.
Кроме того, утром 12 декабря российские кафиры обстреляли центр Херсона с временно оккупированного левобережья. В результате вражеской атаки ранены два человека.
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