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В результате обстрела Херсона в больнице умер мужчина, — ОВА

15 декабря 2023 12:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В результате обстрела Херсона в больнице умер мужчина, — ОВА
Последствия обстрелов Херсона. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Вчера вечером россияне обстреляли Центральный район Херсона. В результате ранения получил один человек, мужчина скончался в больнице.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

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Так, в результате российского обстрела города в больнице скончался 57-летний житель Херсона.

"К сожалению, врачам не удалось сохранить его жизнь из-за тяжелых травм", — рассказал Прокудин.

По его словам, также был "прилет" по многоквартирному дому в Днепровском районе. Там выбило окна в квартирах и изуродовано газовую трубу.

Кроме того, утром в четыре часа враг атаковал рынок.

"Поврежден с десяток торговых помещений, в которых выбило окна и двери", — отметил председатель ОВА.

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Скриншот поста Прокудина

Напомним, что этой ночью российские кафиры снова обстреляли Херсон. В результате попадания вражеского боеприпаса возник пожар в многоквартирном жилом доме.

Кроме того, утром 12 декабря российские кафиры обстреляли центр Херсона с временно оккупированного левобережья. В результате вражеской атаки ранены два человека.

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