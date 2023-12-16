Росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні — моторошне відео атаки
Російські окупанти здійснили атаку по лікарні у Херсоні безпілотниками типу Shahed. Внаслідок обстрілу постраждав лікар. У нього вогнепально-осколкове поранення ноги.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Ворожа атака лікарні у Херсоні
Російська армія атакувала "шахедами" житлові квартали, лікарню та навчальний заклад у Херсоні. Під час обстрілу медичного закладу, всередині перебували працівники поліції та лікарні.
"Внаслідок обстрілів пошкоджений службовий автомобіль та, на щастя, без втрат серед особового складу", — вказав Білошицький.
Зазначається, що під час евакуації до бомбосховища постраждав лікар. Він отримав вибухову травму. У нього, як пише Білошицький, "вогнепально-осколкове поранення гомілки".
У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що на території деяких корпусів лікарні після ворожого удару сталася пожежа. З пацієнтів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, окупанти обстріляли Херсон вночі 16 грудня. Внаслідок атаки постраждав 55-річний чоловік, у якого поранення кінцівок та 51-річний житель міста. У чоловіка осколкова травма голови. Крім того, пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт. Відбулося пошкодження приміщень.
Додамо, російські військові обстріляли Херсон в ніч проти 15 грудня. Унаслідок попадання ворожого боєприпасу виникла пожежа в багатоквартирному житловому будинку.
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