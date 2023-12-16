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Росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні — моторошне відео атаки

16 грудня 2023 13:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні — моторошне відео атаки
Пожежа на території лікарні внаслідок ворожої атаки. Фото: скриншот з відео Патрульної поліції
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські окупанти здійснили атаку по лікарні у Херсоні безпілотниками типу Shahed. Внаслідок обстрілу постраждав лікар. У нього вогнепально-осколкове поранення ноги.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Російська армія атакувала "шахедами" житлові квартали, лікарню та навчальний заклад у Херсоні. Під час обстрілу медичного закладу, всередині перебували працівники поліції та лікарні.

"Внаслідок обстрілів пошкоджений службовий автомобіль та, на щастя, без втрат серед особового складу", — вказав Білошицький.

Зазначається, що під час евакуації до бомбосховища постраждав лікар. Він отримав вибухову травму. У нього, як пише Білошицький, "вогнепально-осколкове поранення гомілки".

У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що на території деяких корпусів лікарні після ворожого удару сталася пожежа. З пацієнтів ніхто не постраждав. 

Повідомлення про обстріл Херсона
Повідомлення про обстріл Херсона. Фото: скриншот допису МОЗ

Нагадаємо, окупанти обстріляли Херсон вночі 16 грудня. Внаслідок атаки постраждав 55-річний чоловік, у якого поранення кінцівок та 51-річний житель міста. У чоловіка осколкова травма голови. Крім того, пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт. Відбулося пошкодження приміщень.

Додамо, російські військові обстріляли Херсон в ніч проти 15 грудня. Унаслідок попадання ворожого боєприпасу виникла пожежа в багатоквартирному житловому будинку.

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