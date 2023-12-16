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Россияне нанесли удар по больнице в Херсоне — жуткое видео атаки

16 декабря 2023 13:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россияне нанесли удар по больнице в Херсоне — жуткое видео атаки
Пожар на территории больницы в результате вражеской атаки. Фото: скриншот из видео Патрульной полиции
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские оккупанты совершили атаку по больнице в Херсоне беспилотниками типа Shahed. В результате обстрела пострадал врач. У него огнестрельно-осколочное ранение ноги.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Российская армия атаковала "шахедами" жилые кварталы, больницу и учебное заведение в Херсоне. Во время обстрела медицинского учреждения внутри находились сотрудники полиции и больницы.

"В результате обстрелов поврежден служебный автомобиль и, к счастью, без потерь среди личного состава", — указал Белошицкий.

Отмечается, что во время эвакуации в бомбоубежище пострадал врач. Он получил взрывную травму. У него, как пишет Белошицкий, "огнестрельно-осколочное ранение голени".

В Министерстве здравоохранения отметили, что на территории некоторых корпусов больницы после вражеского удара произошел пожар. Из пациентов никто не пострадал.

Сообщение об обстреле Херсона
Сообщение об обстреле Херсона. Фото: скриншот поста МОЗ

Напомним, оккупанты обстреляли Херсон ночью 16 декабря. В результате атаки пострадал 55-летний мужчина, у которого ранение конечностей и 51-летний житель города. У мужчины осколочная травма головы. Кроме того, повреждения получил инфраструктурный объект. Произошло повреждение помещений.

Добавим, российские военные обстреляли Херсон в ночь на 15 декабря. В результате попадания вражеского боеприпаса возник пожар в многоквартирном жилом доме.

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