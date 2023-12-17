В результате удара РФ по Херсонщине есть погибший, ранены правоохранители

Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: Херсонская областная прокуратура

В результате обстрела Херсонщины российскими оккупантами является погибший гражданский. Также ранения получили полицейские, которые находились в одном из сел области.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

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Прокуратура начала досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 17 декабря около 10:20 российская армия обстреляла центр Херсона. В результате вражеской атаки погиб 81-летний мужчина, который шел по улице.

Погибший в результате российского обстрела. Фото: Херсонская областная прокуратура

Пострадали правоохранители

Также во время утренних обстрелов села Дарьевка, ранения получили шесть правоохранителей.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты совершили атаку по больнице в Херсоне беспилотниками типа Shahed. В результате обстрела пострадал врач. У него огнестрельно-осколочное ранение ноги.

Напомним, оккупанты обстреляли Херсон ночью 16 декабря. В результате атаки пострадал 55-летний мужчина, у которого ранение конечностей и 51-летний житель города. У мужчины осколочная травма головы. Кроме того, повреждения получил инфраструктурный объект. Произошло повреждение помещений.