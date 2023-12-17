Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В результате удара РФ по Херсонщине есть погибший, ранены правоохранители arrow

В результате удара РФ по Херсонщине есть погибший, ранены правоохранители

17 декабря 2023 15:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В результате удара РФ по Херсонщине есть погибший, ранены правоохранители
Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: Херсонская областная прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В результате обстрела Херсонщины российскими оккупантами является погибший гражданский. Также ранения получили полицейские, которые находились в одном из сел области.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Читайте также:

Обстрел Херсонской области

Прокуратура начала досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 17 декабря около 10:20 российская армия обстреляла центр Херсона. В результате вражеской атаки погиб 81-летний мужчина, который шел по улице.

погибший
Погибший в результате российского обстрела. Фото: Херсонская областная прокуратура

Пострадали правоохранители

Также во время утренних обстрелов села Дарьевка, ранения получили шесть правоохранителей.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты совершили атаку по больнице в Херсоне беспилотниками типа Shahed. В результате обстрела пострадал врач. У него огнестрельно-осколочное ранение ноги.

Напомним, оккупанты обстреляли Херсон ночью 16 декабря. В результате атаки пострадал 55-летний мужчина, у которого ранение конечностей и 51-летний житель города. У мужчины осколочная травма головы. Кроме того, повреждения получил инфраструктурный объект. Произошло повреждение помещений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Актуальное по теме