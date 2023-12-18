Росія знову атакувала Херсон та область "Градами" та ударними дронами
Російські війська знову атакували Херсон та область. За останні 24 години ворожі сили здійснили 80 атак.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Атака на Херсон 18 грудня — деталі
Прокудін повідомив, що противник випустив 374 боєприпаси з використанням мінометів, артилерії, систем "Град", танків, безпілотників та військової авіації.
"По Херсону ворог випустив 47 снарядів", — зазначив він.
Також Прокудін повідомив, що внаслідок атак російських військових постраждали житлові райони у населених пунктах області. Також внаслідок агресивних дій Росії одну людину було вбито.
Нагадаємо, окупанти обстріляли Херсон уночі 16 грудня. Внаслідок атаки постраждав 55-річний чоловік, у якого поранення кінцівок та 51-річний житель міста. У чоловіка осколкова травма голови. Крім того, пошкодження зазнав інфраструктурний об'єкт. Сталося пошкодження приміщень.
Додамо, російські військові також обстріляли Херсон у ніч проти 15 грудня. Внаслідок влучення ворожого боєприпасу виникла пожежа в багатоквартирному житловому будинку.
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