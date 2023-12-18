Росія знову атакувала Херсон та область "Градами" та ударними дронами

Наслідки обстрілу на Херсонщині. Фото: REUTERS

Російські війська знову атакували Херсон та область. За останні 24 години ворожі сили здійснили 80 атак.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Прокудін повідомив, що противник випустив 374 боєприпаси з використанням мінометів, артилерії, систем "Град", танків, безпілотників та військової авіації.

"По Херсону ворог випустив 47 снарядів", — зазначив він.

Також Прокудін повідомив, що внаслідок атак російських військових постраждали житлові райони у населених пунктах області. Також внаслідок агресивних дій Росії одну людину було вбито.

Повідомлення про обстріл Херсона та області. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти обстріляли Херсон уночі 16 грудня. Внаслідок атаки постраждав 55-річний чоловік, у якого поранення кінцівок та 51-річний житель міста. У чоловіка осколкова травма голови. Крім того, пошкодження зазнав інфраструктурний об'єкт. Сталося пошкодження приміщень.

Додамо, російські військові також обстріляли Херсон у ніч проти 15 грудня. Внаслідок влучення ворожого боєприпасу виникла пожежа в багатоквартирному житловому будинку.