Россия снова атаковала Херсон и область "Градами" и ударными дронами
Российские войска снова атаковали Херсон и область. За последние 24 часа вражеские силы осуществили 80 атак.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Атака на Херсон 18 декабря — детали
Прокудин сообщил, что противник выпустил 374 боеприпаса с использованием минометов, артиллерии, систем "Град", танков, беспилотников и военной авиации.
"По Херсону враг выпустил 47 снарядов", — указал он.
Также Прокудин сообщил, что в результате атак российских военных пострадали жилые районы в населенных пунктах области. Также вследствие агрессивных действий России один человек был убит.
Напомним, оккупанты обстреляли Херсон ночью 16 декабря. В результате атаки пострадал 55-летний мужчина, у которого ранение конечностей и 51-летний житель города. У мужчины осколочная травма головы. Кроме того, повреждения получил инфраструктурный объект. Произошло повреждение помещений.
Добавим, российские военные также обстреляли Херсон в ночь на 15 декабря. В результате попадания вражеского боеприпаса возник пожар в многоквартирном жилом доме.
Читайте Новини.LIVE!