Россия снова атаковала Херсон и область "Градами" и ударными дронами

Последствия обстрела Херсонской области. Фото: REUTERS

Российские войска снова атаковали Херсон и область. За последние 24 часа вражеские силы осуществили 80 атак.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Прокудин сообщил, что противник выпустил 374 боеприпаса с использованием минометов, артиллерии, систем "Град", танков, беспилотников и военной авиации.

"По Херсону враг выпустил 47 снарядов", — указал он.

Также Прокудин сообщил, что в результате атак российских военных пострадали жилые районы в населенных пунктах области. Также вследствие агрессивных действий России один человек был убит.

Сообщение об обстреле Херсона и области. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты обстреляли Херсон ночью 16 декабря. В результате атаки пострадал 55-летний мужчина, у которого ранение конечностей и 51-летний житель города. У мужчины осколочная травма головы. Кроме того, повреждения получил инфраструктурный объект. Произошло повреждение помещений.

Добавим, российские военные также обстреляли Херсон в ночь на 15 декабря. В результате попадания вражеского боеприпаса возник пожар в многоквартирном жилом доме.