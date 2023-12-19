На Херсон 19 декабря налетели "шахеды" — ранены трое детей

Россия обстреляла Херсон — ранены трое детей
Российская армия атакует Херсон дронами-камикадзе. В результате атаки ранены женщина и ребенок.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Пострадавший ребенок
По словам главы ОГА, в результате атаки были ранены женщина и трое детей. В настоящее время с ними работают медики.
Повреждения получили образовательное учреждение, а также немало домов и гаражей. По предварительной информации, на город налетели иранские дроны-камикадзе Shahed-136, о чем свидетельствует опубликованное им видео.
Напомним, что вчера российская армия снова атаковала Херсон и область. За последние 24 часа вражеские силы совершили 80 атак с помощью РСЗО "Град", а также роя БпЛА Shahed-136.
Также ВС РФ вчера применила ствольную артиллерию по городу, в результате чего погиб 40-летний мужчина.
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