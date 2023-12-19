На Херсон 19 декабря налетели "шахеды" — ранены трое детей

Полет Shahed-136 в вечернем небе. Иллюстративное фото: скриншот

Российская армия атакует Херсон дронами-камикадзе. В результате атаки ранены женщина и ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Читайте также:

Пострадавший ребенок

По словам главы ОГА, в результате атаки были ранены женщина и трое детей. В настоящее время с ними работают медики.

Пост Прокудина. Источник: соцсети

Повреждения получили образовательное учреждение, а также немало домов и гаражей. По предварительной информации, на город налетели иранские дроны-камикадзе Shahed-136, о чем свидетельствует опубликованное им видео.

Напомним, что вчера российская армия снова атаковала Херсон и область. За последние 24 часа вражеские силы совершили 80 атак с помощью РСЗО "Град", а также роя БпЛА Shahed-136.

Также ВС РФ вчера применила ствольную артиллерию по городу, в результате чего погиб 40-летний мужчина.