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Россия обстреляла Херсон — ранены трое детей

19 декабря 2023 22:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
На Херсон 19 декабря налетели "шахеды" — ранены трое детей
Полет Shahed-136 в вечернем небе. Иллюстративное фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская армия атакует Херсон дронами-камикадзе. В результате атаки ранены женщина и ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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Пострадавший ребенок

По словам главы ОГА, в результате атаки были ранены женщина и трое детей. В настоящее время с ними работают медики.

Россия обстреляла Херсон — ранены трое детей
Пост Прокудина. Источник: соцсети

Повреждения получили образовательное учреждение, а также немало домов и гаражей. По предварительной информации, на город налетели иранские дроны-камикадзе Shahed-136, о чем свидетельствует опубликованное им видео.

Напомним, что вчера российская армия снова атаковала Херсон и область. За последние 24 часа вражеские силы совершили 80 атак с помощью РСЗО "Град", а также роя БпЛА Shahed-136.

Также ВС РФ вчера применила ствольную артиллерию по городу, в результате чего погиб 40-летний мужчина.

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