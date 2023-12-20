Враг ударил дронами и артиллерией по Никополю — есть пострадавшие

Последствия обстрелов россиян. Фото: Сергей Лысак

В течение 20 декабря оккупанты наносили удары по Днепропетровской области. Больше всего пострадал Никополь, там ранены два человека.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

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Удары по Днепропетровщине 20 декабря

"Больше всего от вражеских атак досталось Никополю. Там пострадали двое парней — 21 и 22 лет. Они будут лечиться дома", — говорится в сообщении.

Последствия российских обстрелов. Фото: ОВА

Отмечается, что в городе повреждены 11 частных домов, восемь хозяйственных построек, авто и остановка транспорта. Также задело линию электропередач.

Последствия российских обстрелов. Фото: ОВА

Кроме того, в течение дня агрессор бил по районному центру, Марганецкой, Покровской сельской и Мировской громадах.

Последствия российских обстрелов. Фото: ОВА

"Есть разрушение также в Мировской громаде. Разбиты хозяйственное сооружение и две машины", — добавили в ОВА.

Скриншот поста ОВА

Напомним, что оккупанты ночью 20 декабря нанесли два ракетных удара по Салтовскому району Харькова. В настоящее время информации о погибших нет.

Также мы писали, что в результате обстрела российскими захватчиками Херсона вечером 19 декабря обнаружили девять пострадавших. Среди травмированных есть дети — младшему пострадавшему 2 года.