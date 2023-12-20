Враг ударил дронами и артиллерией по Никополю — есть пострадавшие
В течение 20 декабря оккупанты наносили удары по Днепропетровской области. Больше всего пострадал Никополь, там ранены два человека.
Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
Удары по Днепропетровщине 20 декабря
"Больше всего от вражеских атак досталось Никополю. Там пострадали двое парней — 21 и 22 лет. Они будут лечиться дома", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе повреждены 11 частных домов, восемь хозяйственных построек, авто и остановка транспорта. Также задело линию электропередач.
Кроме того, в течение дня агрессор бил по районному центру, Марганецкой, Покровской сельской и Мировской громадах.
"Есть разрушение также в Мировской громаде. Разбиты хозяйственное сооружение и две машины", — добавили в ОВА.
Напомним, что оккупанты ночью 20 декабря нанесли два ракетных удара по Салтовскому району Харькова. В настоящее время информации о погибших нет.
Также мы писали, что в результате обстрела российскими захватчиками Херсона вечером 19 декабря обнаружили девять пострадавших. Среди травмированных есть дети — младшему пострадавшему 2 года.
Читайте Новини.LIVE!