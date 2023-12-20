Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Враг ударил дронами и артиллерией по Никополю — есть пострадавшие arrow

Враг ударил дронами и артиллерией по Никополю — есть пострадавшие

20 декабря 2023 19:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Враг ударил дронами и артиллерией по Никополю — есть пострадавшие
Последствия обстрелов россиян. Фото: Сергей Лысак
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В течение 20 декабря оккупанты наносили удары по Днепропетровской области. Больше всего пострадал Никополь, там ранены два человека.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Удары по Днепропетровщине 20 декабря

"Больше всего от вражеских атак досталось Никополю. Там пострадали двое парней — 21 и 22 лет. Они будут лечиться дома", — говорится в сообщении.

null
Последствия российских обстрелов. Фото: ОВА

Отмечается, что в городе повреждены 11 частных домов, восемь хозяйственных построек, авто и остановка транспорта. Также задело линию электропередач.

null
Последствия российских обстрелов. Фото: ОВА

Кроме того, в течение дня агрессор бил по районному центру, Марганецкой, Покровской сельской и Мировской громадах.

null
Последствия российских обстрелов. Фото: ОВА

"Есть разрушение также в Мировской громаде. Разбиты хозяйственное сооружение и две машины", — добавили в ОВА.

null
Скриншот поста ОВА

Напомним, что оккупанты ночью 20 декабря нанесли два ракетных удара по Салтовскому району Харькова. В настоящее время информации о погибших нет.

Также мы писали, что в результате обстрела российскими захватчиками Херсона вечером 19 декабря обнаружили девять пострадавших. Среди травмированных есть дети — младшему пострадавшему 2 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города - 80x80

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме