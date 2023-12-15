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Окупанти чотири рази обстріляли Дніпропетровську область, є поранені

15 грудня 2023 19:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти чотири рази обстріляли Дніпропетровську область, є поранені
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 15 грудня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 15 грудня, російські окупанти чотири рази обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога є поранені.

Про це повідомляють очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та Офіс генпрокурора.

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За словами Лисака, окупанти били по районному центру з важкої артилерії. Вони випустили близько півтора десятка снарядів. 

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 15 грудня
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 15 грудня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Постраждали бабуся з онукою. 83-річна жінка з мінно-вибуховою травмою й пораненням обличчя госпіталізована. 16-річна дівчинка лікуватиметься вдома", — розповів Лисак.

У Нікополі пошкоджені:

  • магазин;
  • 14 приватних будинків;
  • 10 господарських споруд.
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 15 грудня
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 15 грудня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 15 грудня
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 15 грудня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Понівечені також три гаражі, сім парників, авто, декілька ліній електропередач та газогін. 

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 15 грудня
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 15 грудня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Очільник Дніпропетровської ОВА додав, що на решті територій регіону, попри повітряні тривоги, — без обстрілів. 

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

Прокурори разом з іншими правоохоронцями задокументували черговий воєнний злочин російських окупантів.

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Допис Лисака. Фото: скриншот
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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, Херсонська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо обстрілу Херсону, який стався 15 грудня. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві жінки.

Також ми писали, що сьогодні, 15 грудня, у Кропивницькому пролунали вибухи. Там оголошували повітряну тривогу.

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