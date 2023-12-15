Окупанти чотири рази обстріляли Дніпропетровську область, є поранені
Сьогодні, 15 грудня, російські окупанти чотири рази обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога є поранені.
Про це повідомляють очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та Офіс генпрокурора.
Обстріл Нікополя
За словами Лисака, окупанти били по районному центру з важкої артилерії. Вони випустили близько півтора десятка снарядів.
"Постраждали бабуся з онукою. 83-річна жінка з мінно-вибуховою травмою й пораненням обличчя госпіталізована. 16-річна дівчинка лікуватиметься вдома", — розповів Лисак.
У Нікополі пошкоджені:
- магазин;
- 14 приватних будинків;
- 10 господарських споруд.
Понівечені також три гаражі, сім парників, авто, декілька ліній електропередач та газогін.
Очільник Дніпропетровської ОВА додав, що на решті територій регіону, попри повітряні тривоги, — без обстрілів.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори разом з іншими правоохоронцями задокументували черговий воєнний злочин російських окупантів.
Нагадаємо, Херсонська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо обстрілу Херсону, який стався 15 грудня. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві жінки.
Також ми писали, що сьогодні, 15 грудня, у Кропивницькому пролунали вибухи. Там оголошували повітряну тривогу.
Читайте Новини.LIVE!