Окупанти чотири рази обстріляли Дніпропетровську область, є поранені

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 15 грудня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сьогодні, 15 грудня, російські окупанти чотири рази обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога є поранені.

Про це повідомляють очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та Офіс генпрокурора.

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За словами Лисака, окупанти били по районному центру з важкої артилерії. Вони випустили близько півтора десятка снарядів.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 15 грудня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Постраждали бабуся з онукою. 83-річна жінка з мінно-вибуховою травмою й пораненням обличчя госпіталізована. 16-річна дівчинка лікуватиметься вдома", — розповів Лисак.

У Нікополі пошкоджені:

магазин;

14 приватних будинків;

10 господарських споруд.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 15 грудня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 15 грудня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Понівечені також три гаражі, сім парників, авто, декілька ліній електропередач та газогін.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 15 грудня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Очільник Дніпропетровської ОВА додав, що на решті територій регіону, попри повітряні тривоги, — без обстрілів.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори разом з іншими правоохоронцями задокументували черговий воєнний злочин російських окупантів.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, Херсонська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо обстрілу Херсону, який стався 15 грудня. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві жінки.

Також ми писали, що сьогодні, 15 грудня, у Кропивницькому пролунали вибухи. Там оголошували повітряну тривогу.