У Кропивницькому пролунали вибухи
Сьогодні, 15 грудня, у Кропивницькому пролунали вибухи. Там оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибух у Кропивницькому
"Повідомляють про вибухи в Кропивницькому", — йдеться у повідомленні.
Інформація про вибухи з'явилася о 16:53. Наразі оголошено відбій повітряної тривоги.
Місцева влада ще не давала детальної інформації.
Станом на 16:59 карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, уночі 15 грудня російські окупанти завдали удару по одному з районів Харкова. Ворожа атака пошкодила деяку інфраструктуру та приватний автомобіль.
Також ми писали, що вчора увечері росіяни обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок чого поранення отримала одна людина, чоловік помер у лікарні.
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