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У Кропивницькому пролунали вибухи

15 грудня 2023 17:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Кропивницькому пролунали вибухи
Робота ППО. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 15 грудня, у Кропивницькому пролунали вибухи. Там оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибух у Кропивницькому

"Повідомляють про вибухи в Кропивницькому", — йдеться у повідомленні.

Інформація про вибухи з'явилася о 16:53. Наразі оголошено відбій повітряної тривоги.

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Допис про вибухи в Кропивницькому. Фото: скриншот

Місцева влада ще не давала детальної інформації.

Станом на 16:59 карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, уночі 15 грудня російські окупанти завдали удару по одному з районів Харкова. Ворожа атака пошкодила деяку інфраструктуру та приватний автомобіль. 

Також ми писали, що вчора увечері росіяни обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок чого поранення отримала одна людина, чоловік помер у лікарні.

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