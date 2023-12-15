Робота ППО. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 15 грудня, у Кропивницькому пролунали вибухи. Там оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибух у Кропивницькому

"Повідомляють про вибухи в Кропивницькому", — йдеться у повідомленні.

Інформація про вибухи з'явилася о 16:53. Наразі оголошено відбій повітряної тривоги.

Допис про вибухи в Кропивницькому. Фото: скриншот

Місцева влада ще не давала детальної інформації.

Станом на 16:59 карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, уночі 15 грудня російські окупанти завдали удару по одному з районів Харкова. Ворожа атака пошкодила деяку інфраструктуру та приватний автомобіль.

Також ми писали, що вчора увечері росіяни обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок чого поранення отримала одна людина, чоловік помер у лікарні.