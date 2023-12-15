В Кропивницком раздались взрывы
Сегодня, 15 декабря, в Кропивницком прогремели взрывы. Там объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрыв в Кропивницком
"Сообщают о взрывах в Кропивницком", — говорится в сообщении.
Информация о взрывах появилась в 16:53. В настоящее время объявлен отбой воздушной тревоги.
Местные власти еще не давали подробной информации.
По состоянию на 16:59 карта тревог выглядит так:
Напомним, ночью 15 декабря российские оккупанты нанесли удар по одному из районов Харькова. Вражеская атака повредила некоторую инфраструктуру и частный автомобиль.
Также мы писали, что вчера вечером россияне обстреляли Центральный район Херсона. В результате ранения получил один человек, мужчина скончался в больнице.
Читайте Новини.LIVE!