В Кропивницком раздались взрывы

Работа ПВО. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 15 декабря, в Кропивницком прогремели взрывы. Там объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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"Сообщают о взрывах в Кропивницком", — говорится в сообщении.

Информация о взрывах появилась в 16:53. В настоящее время объявлен отбой воздушной тревоги.

Пост о взрывах в Кропивницком. Фото: скриншот

Местные власти еще не давали подробной информации.

По состоянию на 16:59 карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, ночью 15 декабря российские оккупанты нанесли удар по одному из районов Харькова. Вражеская атака повредила некоторую инфраструктуру и частный автомобиль.

Также мы писали, что вчера вечером россияне обстреляли Центральный район Херсона. В результате ранения получил один человек, мужчина скончался в больнице.