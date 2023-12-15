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Повітряна тривога в Україні — куди летять ракети

15 грудня 2023 16:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Повітряна тривога в Україні — куди летять ракети
Крилата ракета в польоті. Ілюстративне фото: Сили оборони Півдня України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні оголошено повітряну тривогу. Повідомляється, що на Дніпропетровську область летить російська ракета.

Про це повідомляють ВПС України.

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Куди летять ракети

Як повідомляється, ракета летить в напрямку Кривого Рогу.

Повітряна тривога в Україні — куди летять ракети
Джерело: соцмережі

Згодом у ВПС повідомили, що ракета виконала розворот, і летить в напрямку Кропивницького та Кіровоградської області.

Повітряна тривога в Україні — куди летять ракети
Джерело: соцмережі

Cтаном на 16:58 карта повітряних тривог по Україні виглядає наступним чином. ВПС повідомляють про відбій загрози.

Повітряна тривога в Україні — куди летять ракети
Джерело: alerts.in.ua

Повітряна тривога в Україні — останні новини

Нагадаємо, що вночі, 15 грудня, в Харкові пролунали вибухи. У місті оголосили повітряну тривогу.

Також вчора ЗС РФ атакували Україну аеробалістичними ракетами "Кинджал". Під ударом були міста Київ та Старокостянтинів, сили ППО збили одну російську ракету. 

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