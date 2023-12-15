Повітряна тривога в Україні — куди летять ракети
В Україні оголошено повітряну тривогу. Повідомляється, що на Дніпропетровську область летить російська ракета.
Про це повідомляють ВПС України.
Куди летять ракети
Як повідомляється, ракета летить в напрямку Кривого Рогу.
Згодом у ВПС повідомили, що ракета виконала розворот, і летить в напрямку Кропивницького та Кіровоградської області.
Cтаном на 16:58 карта повітряних тривог по Україні виглядає наступним чином. ВПС повідомляють про відбій загрози.
Повітряна тривога в Україні — останні новини
Нагадаємо, що вночі, 15 грудня, в Харкові пролунали вибухи. У місті оголосили повітряну тривогу.
Також вчора ЗС РФ атакували Україну аеробалістичними ракетами "Кинджал". Під ударом були міста Київ та Старокостянтинів, сили ППО збили одну російську ракету.
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