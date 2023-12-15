Воздушная тревога в Украине — куда летят ракеты

Крылатая ракета в полете. Иллюстративное фото: Силы обороны Юга Украины

В Украине объявлена воздушная тревога. Сообщается, что в Днепропетровскую область летит российская ракета.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Как сообщается, ракета летит в направлении Кривого Рога.

Источник: соцсети

Впоследствии в ВВС сообщили, что ракета выполнила разворот и летит в направлении Кропивницкого и Кировоградской области.

Источник: соцсети

По состоянию на 16:58 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом. ВВС сообщают об отбое угрозы.

Источник: alerts.in.ua

Воздушная тревога в Украине — последние новости

Напомним, что ночью 15 декабря в Харькове раздались взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.

Также вчера ВС РФ атаковали Украину аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Под ударом находились города Киев и Староконстантинов, силы ПВО сбили одну российскую ракету.