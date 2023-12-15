Воздушная тревога в Украине — куда летят ракеты
В Украине объявлена воздушная тревога. Сообщается, что в Днепропетровскую область летит российская ракета.
Об этом сообщают ВВС Украины.
Куда летят ракеты
Как сообщается, ракета летит в направлении Кривого Рога.
Впоследствии в ВВС сообщили, что ракета выполнила разворот и летит в направлении Кропивницкого и Кировоградской области.
По состоянию на 16:58 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом. ВВС сообщают об отбое угрозы.
Воздушная тревога в Украине — последние новости
Напомним, что ночью 15 декабря в Харькове раздались взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.
Также вчера ВС РФ атаковали Украину аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Под ударом находились города Киев и Староконстантинов, силы ПВО сбили одну российскую ракету.
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