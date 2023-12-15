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Оккупанты четыре раза обстреляли Днепропетровскую область, есть раненые

15 декабря 2023 19:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты четыре раза обстреляли Днепропетровскую область, есть раненые
Последствия обстрела Днепропетровской области 15 декабря. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 15 декабря, российские оккупанты четыре раза обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате атаки врага есть раненые.

Об этом сообщают глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и Офис генпрокурора.

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По словам Лысака, оккупанты били по районному центру из тяжелой артиллерии. Они выпустили около полутора десятков снарядов.

Последствия обстрела Днепропетровской области 15 декабря
Последствия обстрела Днепропетровской области 15 декабря. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Пострадали бабушка с внучкой. 83-летняя женщина с минно-взрывной травмой и ранением лица госпитализирована. 16-летняя девочка будет лечиться дома", — рассказал Лысак.

В Никополе повреждены:

  • магазин;
  • 14 частных домов;
  • 10 хозяйственных построек.
Последствия обстрела Днепропетровской области 15 декабря
Последствия обстрела Днепропетровской области 15 декабря. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия обстрела Днепропетровской области 15 декабря
Последствия обстрела Днепропетровской области 15 декабря. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Изуродованы также три гаража, семь парников, авто, несколько линий электропередач и газопровод.

Последствия обстрела Днепропетровской области 15 декабря
Последствия обстрела Днепропетровской области 15 декабря. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Глава Днепропетровской ОВА добавил, что на остальных территориях региона, несмотря на воздушные тревоги, — без обстрелов.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры вместе с другими правоохранителями задокументировали очередное военное преступление российских оккупантов.

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Пост Лысака. Фото: скриншот
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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, Херсонская окружная прокуратура открыла уголовное производство по обстрелу Херсона, который произошел 15 декабря. В результате вражеской атаки пострадали две женщины.

Также мы писали, что сегодня, 15 декабря, в Кропивницком прогремели взрывы. Там объявляли воздушную тревогу.

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