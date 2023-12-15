Оккупанты четыре раза обстреляли Днепропетровскую область, есть раненые
Сегодня, 15 декабря, российские оккупанты четыре раза обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате атаки врага есть раненые.
Об этом сообщают глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и Офис генпрокурора.
Обстрел Никополя
По словам Лысака, оккупанты били по районному центру из тяжелой артиллерии. Они выпустили около полутора десятков снарядов.
"Пострадали бабушка с внучкой. 83-летняя женщина с минно-взрывной травмой и ранением лица госпитализирована. 16-летняя девочка будет лечиться дома", — рассказал Лысак.
В Никополе повреждены:
- магазин;
- 14 частных домов;
- 10 хозяйственных построек.
Изуродованы также три гаража, семь парников, авто, несколько линий электропередач и газопровод.
Глава Днепропетровской ОВА добавил, что на остальных территориях региона, несмотря на воздушные тревоги, — без обстрелов.
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры вместе с другими правоохранителями задокументировали очередное военное преступление российских оккупантов.
Напомним, Херсонская окружная прокуратура открыла уголовное производство по обстрелу Херсона, который произошел 15 декабря. В результате вражеской атаки пострадали две женщины.
Также мы писали, что сегодня, 15 декабря, в Кропивницком прогремели взрывы. Там объявляли воздушную тревогу.
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