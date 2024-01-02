Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь, є поранені, — ОВА

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Російські загарбники здійснили артилерійський обстріл Нікополя на Дніпропетровщині вдень 2 січня. Внаслідок атаки дві людини дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

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Так, внаслідок російського обстрілу у Нікополі поранено 50-річного чоловіка — його ушпиталили у стані середньої тяжкості. Ще один 59-річний постраждалий лікуватиметься амбулаторно.

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Telegram/Сергій Лисак

"Ворожі снаряди наробили біди у місті. Пошкоджені приватне та промислове підприємства, дитсадок, паркова інфраструктура, торговельний павільйон", — зазначили у ОВА.

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Крім того, були понівечені й три багатоповерхівки, 16 приватних будинків, потрощені п'ять господарських споруд, дві з них — знищені.

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Також зачепило авто, лінію електропередач та газогони.

Скриншот допису Сергія Лисака

Нагадаємо, що в ніч проти 1 січня над Дніпропетровською областю було знищено п'ять ворожих "шахедів". Їх українські військові збили в Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах.

Також ми писали, що 23 грудня росіяни протягом доби здійснили чотири обстріли з артилерії по Нікопольщині, що в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждав чоловік та цивільна інфраструктура.