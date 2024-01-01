Окупанти вночі атакували "шахедами" Дніпропетровщину — є значні пошкодження
В ніч проти 1 січня над Дніпропетровською областю було знищено п'ять ворожих "шахедів". Їх українські військові збили в Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Наслідки російської атаки на регіон
За його словами, у Дніпрі російський безпілотник влучив по одному з підприємств, внаслідок чого сталася пожежа, проте рятувальникам вдалося ліквідувати загорання.
"Півтори тисячі домівок у П'ятихатській громаді Кам'янського району залишалися без світла. Через безпілотника окупантів, який зачепився за лінію електропередач", — зазначив Лукашук.
Пошкодження у Нікополі
Крім того, окупанти атакували Нікополь, використовуючи артилерію. Внаслідок цього було пошкоджено гімназію, 13 приватних будинків, дві господарські споруди, гаражі, п'ять ліній електропередач, газогони та паркани.
"На щастя, обійшлося без постраждалих. В інших громадах області було спокійно", — додав голова ДОР.
Нагадаємо, у першу ніч нового року російські окупанти обстріляли музей імені Романа Шухевича та університет, де сто років тому навчався Степан Бандера. Станом на цей час про постраждалих невідомо.
Читайте Новини.LIVE!