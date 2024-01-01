Окупанти вночі атакували "шахедами" Дніпропетровщину — є значні пошкодження

Наслідки російської атаки у Дніпропетровській області. Фото: Микола Лукашук

В ніч проти 1 січня над Дніпропетровською областю було знищено п'ять ворожих "шахедів". Їх українські військові збили в Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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За його словами, у Дніпрі російський безпілотник влучив по одному з підприємств, внаслідок чого сталася пожежа, проте рятувальникам вдалося ліквідувати загорання.

Наслідки російської атаки у Дніпропетровській області. Фото: Микола Лукашук

"Півтори тисячі домівок у П'ятихатській громаді Кам'янського району залишалися без світла. Через безпілотника окупантів, який зачепився за лінію електропередач", — зазначив Лукашук.

Наслідки російської атаки у Дніпропетровській області. Фото: Микола Лукашук

Пошкодження у Нікополі

Крім того, окупанти атакували Нікополь, використовуючи артилерію. Внаслідок цього було пошкоджено гімназію, 13 приватних будинків, дві господарські споруди, гаражі, п'ять ліній електропередач, газогони та паркани.

Наслідки російської атаки у Дніпропетровській області. Фото: Микола Лукашук

"На щастя, обійшлося без постраждалих. В інших громадах області було спокійно", — додав голова ДОР.

Нагадаємо, у першу ніч нового року російські окупанти обстріляли музей імені Романа Шухевича та університет, де сто років тому навчався Степан Бандера. Станом на цей час про постраждалих невідомо.