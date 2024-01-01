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Окупанти вночі атакували "шахедами" Дніпропетровщину — є значні пошкодження

1 січня 2024 08:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупанти вночі атакували "шахедами" Дніпропетровщину — є значні пошкодження
Наслідки російської атаки у Дніпропетровській області. Фото: Микола Лукашук
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В ніч проти 1 січня над Дніпропетровською областю було знищено п'ять ворожих "шахедів". Їх українські військові збили в Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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За його словами, у Дніпрі російський безпілотник влучив по одному з підприємств, внаслідок чого сталася пожежа, проте рятувальникам вдалося ліквідувати загорання.

наслідки атаки "шахедів"
Наслідки російської атаки у Дніпропетровській області. Фото: Микола Лукашук

"Півтори тисячі домівок у П'ятихатській громаді Кам'янського району залишалися без світла. Через безпілотника окупантів, який зачепився за лінію електропередач", — зазначив Лукашук.

наслідки атаки "шахедів"
Наслідки російської атаки у Дніпропетровській області. Фото: Микола Лукашук

Пошкодження у Нікополі

Крім того, окупанти атакували Нікополь, використовуючи артилерію. Внаслідок цього було пошкоджено гімназію, 13 приватних будинків, дві господарські споруди, гаражі, п'ять ліній електропередач, газогони та паркани. 

наслідки атаки "шахедів"
Наслідки російської атаки у Дніпропетровській області. Фото: Микола Лукашук

"На щастя, обійшлося без постраждалих. В інших громадах області було спокійно", — додав голова ДОР. 

Нагадаємо, у першу ніч нового року російські окупанти обстріляли музей імені Романа Шухевича та університет, де сто років тому навчався Степан Бандера. Станом на цей час про постраждалих невідомо.

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