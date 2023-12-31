В Повітряних Силах розповіли, скільки "шахедів" було знищено цієї ночі

Ворожий "шахед". Ілюстративне фото: kop.net.ua

В ніч проти 31 грудня росіяни атакували Україну ударними дронами типу "Shahed". Загалом нашим оборонцям вдалося ліквідувати 21 "шахед".

Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

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Зазначається, що окупанти атакували нашу країну з трьох напрямків, а саме:

мис Чауда (Крим),

район Приморсько-Ахтарська,

Курська область — РФ.

Всього українські військові зафіксували 49 російських "шахедів".

Знищення ворожих "шахедів". Інфографіка: Повітряні Сили

Що саме атакували окупанти

Крім того, противник завдав по Харкову шість ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300.

"Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині та Запоріжжі", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони знищили 21 ворожий "шахед" в різних областях України за допомогою винищувальної авіації та зенітних ракетних підрозділів Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, Росія намагається налякати українців інформацією про застосування "хімічної зброї" на фронті. Таким чином росіяни тиснуть на наших захисників, аби ті залишали позиції.