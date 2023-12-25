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Увечері окупанти атакували шахедами Дніпропетровщину — скільки цілей збила ППО

25 грудня 2023 08:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Увечері окупанти атакували шахедами Дніпропетровщину — скільки цілей збила ППО
Мобільна вогнева група ППО. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російська армія атакувала Дніпропетровську область дронами "шахед" увечері 24 грудня. Силами ППО вдалося знищити усі ворожі цілі.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

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Так, ближче до ночі військові з ПвК "Схід" збили ворожі безпілотники, що запустили окупанти по Дніпропетровській області.

Відомо, що два з них вдалося знищити в Синельниківському районі, ще два в Дніпровському та один у Павлоградському.

Зазначається, що через падіння уламків у Межиріцькій громаді Павлоградського району пошкоджено господарське приміщення.

Також у Миколаївській громаді Дніпровського району сталась пожежа на території неробочого підприємства — її успішно ліквідували рятувальники.

На щастя, скрізь обійшлося без постраждалих.

"Щодо обстрілів — ніч минула спокійно в усіх громадах області", — уточнив Лукашук.

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Скриншот допису Лукашука

Нагадаємо, що увечері 24 грудня повітряна тривога була оголошена у дев'яти областях, над Україною фіксували декілька груд дронів-камікадзе. 

Також ми писали, що Сили оборони півдня повідомляли про вибухи в Дніпропетровській області увечері 24 грудня. Вони були наслідком роботи українських захисників по ворожих "шахедах".

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