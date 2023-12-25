Увечері окупанти атакували шахедами Дніпропетровщину — скільки цілей збила ППО
Російська армія атакувала Дніпропетровську область дронами "шахед" увечері 24 грудня. Силами ППО вдалося знищити усі ворожі цілі.
Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
Атака шахедів на Дніпропетровщину 24 грудня
Так, ближче до ночі військові з ПвК "Схід" збили ворожі безпілотники, що запустили окупанти по Дніпропетровській області.
Відомо, що два з них вдалося знищити в Синельниківському районі, ще два в Дніпровському та один у Павлоградському.
Зазначається, що через падіння уламків у Межиріцькій громаді Павлоградського району пошкоджено господарське приміщення.
Також у Миколаївській громаді Дніпровського району сталась пожежа на території неробочого підприємства — її успішно ліквідували рятувальники.
На щастя, скрізь обійшлося без постраждалих.
"Щодо обстрілів — ніч минула спокійно в усіх громадах області", — уточнив Лукашук.
Нагадаємо, що увечері 24 грудня повітряна тривога була оголошена у дев'яти областях, над Україною фіксували декілька груд дронів-камікадзе.
Також ми писали, що Сили оборони півдня повідомляли про вибухи в Дніпропетровській області увечері 24 грудня. Вони були наслідком роботи українських захисників по ворожих "шахедах".
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