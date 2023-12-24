Вибухи в Дніпропетровській області зараз 24 грудня — перші подробиці від Сил оборони

Вибухи в Дніпропетровській області — перші подробиці від Сил оборони
Вибухи в Дніпропетровській області зараз, 24 грудня, є наслідком роботи українських захисників по ворожих "шахедах". Атака ворога триває, а на Дніпропетровщині та Херсонщині оголошено повітряну тривогу.
Про роботу ППО повідомляють Сили оборони півдня України.
Вибухи в Дніпропетровській області зараз 24 грудня
За інформацією військових, у Дніпропетровській області працює ППО.
Наразі на півдні продовжується повітряна тривога. "Червоніють" Дніпропетровська та Херсонська області — загроза ударних БпЛА триває.
Нагадаємо, що триває ворожа атака на Україну — ворог застосовує ударні дрони. Станом на 22:10 24 грудня повітряна тривога оголошена у дев'яти областях, над Україною фіксуються декілька груд дронів-камікадзе.
Також ми писали, що потужні вибухи пролунали у Хмельницькій області ввечері 24 грудня. Вони пов'язані з роботою протиповітряної оборони.
Додамо, що ППО також збивала ворожі безпілотники в Одесі сьогодні, 24 грудня.
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