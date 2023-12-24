Повітряна тривога триває — які області під загрозою зараз 24 грудня

Робота ППО по дронах-камікадзе. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Триває ворожа атака на Україну — ворог застосовує ударні дрони. Станом на 22:10 24 грудня повітряна тривога оголошена у дев'яти областях, над Україною фіксуються декілька груд дронів-камікадзе.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога 24 грудня ввечері

Після 22 години повітряна тривога поширилася на Полтавську область. Жителів регіону попереджають про загрозу дронового удару.

Повідомлення про загрозу ударних дронів росіян

Наразі повітряна тривога оголошені у таких областях:

Хмельницька;

Одеська;

Миколаївська;

Херсонська;

Запорізька;

Дніпропетровська;

Полтавська;

Харківська.

Карта повітряних тривог ввечері 24 грудня

22:31 Група ударних ворожих БпЛА на Кіровоградщині, заходять з південного сходу.

Повідомлення про загрозу ударних дронів росіян

Нагадаємо, увечері 24 грудня російські війська завдали ракетного удару по Одещині. У регіоні лунали вибухи.