Повітряна тривога триває — які області під загрозою зараз 24 грудня

Повітряна тривога шириться Україною — які регіони під атакою дронів
24 грудня 2023 22:11
оновлено: 22:33
Робота ППО по дронах-камікадзе. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Триває ворожа атака на Україну — ворог застосовує ударні дрони. Станом на 22:10 24 грудня повітряна тривога оголошена у дев'яти областях, над Україною фіксуються декілька груд дронів-камікадзе.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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Після 22 години повітряна тривога поширилася на Полтавську область. Жителів регіону попереджають про загрозу дронового удару.
Наразі повітряна тривога оголошені у таких областях:
- Хмельницька;
- Одеська;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Запорізька;
- Дніпропетровська;
- Полтавська;
- Харківська.
22:31 Група ударних ворожих БпЛА на Кіровоградщині, заходять з південного сходу.
Нагадаємо, увечері 24 грудня російські війська завдали ракетного удару по Одещині. У регіоні лунали вибухи.
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