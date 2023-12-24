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Воздушная тревога распространяется по Украине — какие регионы под атакой дронов

24 декабря 2023 22:11
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Воздушная тревога продолжается – какие области под угрозой сейчас 24 декабря
Работа ПВО по дронам-камикадзе. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Продолжается вражеская атака на Украину – враг применяет ударные дроны. По состоянию на 22:10 24 декабря воздушная тревога объявлена в девяти областях, над Украиной фиксируются несколько груд дронов-камикадзе.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога 24 декабря вечером

После 22 часов воздушная тревога распространилась на Полтавскую область. Жители региона предупреждают об угрозе дронового удара.

Сообщение об угрозе ударных дронов россиян
Сообщение об угрозе ударных дронов россиян

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Хмельницкая;
  • Одесская;
  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Запорожская;
  • Днепропетровская;
  • Полтавская;
  • Харьковская.
Карта воздушных тревог вечером 24 декабря
Карта воздушных тревог вечером 24 декабря

Напомним, вечером 24 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Одесщине. В регионе раздавались взрывы.

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