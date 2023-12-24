Воздушная тревога продолжается – какие области под угрозой сейчас 24 декабря

Работа ПВО по дронам-камикадзе. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Продолжается вражеская атака на Украину – враг применяет ударные дроны. По состоянию на 22:10 24 декабря воздушная тревога объявлена в девяти областях, над Украиной фиксируются несколько груд дронов-камикадзе.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога 24 декабря вечером

После 22 часов воздушная тревога распространилась на Полтавскую область. Жители региона предупреждают об угрозе дронового удара.

Сообщение об угрозе ударных дронов россиян

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Хмельницкая;

Одесская;

Николаевская;

Херсонская;

Запорожская;

Днепропетровская;

Полтавская;

Харьковская.

Карта воздушных тревог вечером 24 декабря

Напомним, вечером 24 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Одесщине. В регионе раздавались взрывы.