Воздушная тревога продолжается – какие области под угрозой сейчас 24 декабря

Воздушная тревога распространяется по Украине — какие регионы под атакой дронов
24 декабря 2023 22:11
Работа ПВО по дронам-камикадзе. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Продолжается вражеская атака на Украину – враг применяет ударные дроны. По состоянию на 22:10 24 декабря воздушная тревога объявлена в девяти областях, над Украиной фиксируются несколько груд дронов-камикадзе.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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После 22 часов воздушная тревога распространилась на Полтавскую область. Жители региона предупреждают об угрозе дронового удара.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Хмельницкая;
- Одесская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Запорожская;
- Днепропетровская;
- Полтавская;
- Харьковская.
Напомним, вечером 24 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Одесщине. В регионе раздавались взрывы.
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