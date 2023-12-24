Вибухи в Дніпропетровській області зараз 24 грудня — перші подробиці від Сил оборони

Взрывы ночью в городе. Иллюстративное фото:

Взрывы в Днепропетровской области сейчас, 24 декабря, являются результатом работы украинских защитников по вражеским "шахедам". Атака врага продолжается, а на Днепропетровщине и Херсонщине объявлена воздушная тревога.

О работе ПВО сообщают Силы обороны юга Украины.

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По информации военных, в Днепропетровской области работает ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сил обороны юга Украины

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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