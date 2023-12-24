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Взрывы в Днепропетровской области - первые подробности от Сил обороны

24 декабря 2023 23:57
обновлено: 00:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вибухи в Дніпропетровській області зараз 24 грудня — перші подробиці від Сил оборони
Взрывы ночью в городе. Иллюстративное фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Днепропетровской области сейчас, 24 декабря, являются результатом работы украинских защитников по вражеским "шахедам". Атака врага продолжается, а на Днепропетровщине и Херсонщине объявлена воздушная тревога.

О работе ПВО сообщают Силы обороны юга Украины.

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По информации военных, в Днепропетровской области работает ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сил обороны юга Украины
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сил обороны юга Украины
Карта воздушных тревог в Украине 24 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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