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Вибухи прогриміли на Хмельниччині — перші подробиці

24 грудня 2023 22:24
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вибухи на Хмельниччині 24 грудня ввечері — перші подробиці
Пожежа після вибуху у місті. Фото ілюстраційне: соцмережі
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Потужні вибухи пролунали у Хмельницькій області ввечері 24 грудня. Вони пов'язані з роботою протиповітряної оборони. У ці хвилини ворог атакує Україну дронами-камікадзе. 

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін

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Вибухи у Хмельницькій області 24 грудня

"Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні. 

Повідомлення про вибухи у Хмельницькій області 24 грудня ввечері
Повідомлення про вибухи у Хмельницькій області 24 грудня ввечері

Нагадаємо, увечері 24 грудня російські війська завдали ракетного удару по Одещині. У регіоні лунали вибухи

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