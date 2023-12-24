Вибухи на Хмельниччині 24 грудня ввечері — перші подробиці

Вибухи прогриміли на Хмельниччині — перші подробиці
24 грудня 2023 22:24
Пожежа після вибуху у місті. Фото ілюстраційне: соцмережі
Потужні вибухи пролунали у Хмельницькій області ввечері 24 грудня. Вони пов'язані з роботою протиповітряної оборони. У ці хвилини ворог атакує Україну дронами-камікадзе.
Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
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"Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, увечері 24 грудня російські війська завдали ракетного удару по Одещині. У регіоні лунали вибухи.
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