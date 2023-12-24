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Взрывы прогремели в Хмельницкой области — первые подробности

24 декабря 2023 22:24
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Взрывы прогремели в Хмельницкой области — первые подробности
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9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области вечером 24 декабря. Они связаны с работой противовоздушной обороны. В эти минуты враг атакует Украину дронами-камикадзе.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

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"Хмельницкий район. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

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