Взрывы прогремели в Хмельницкой области — первые подробности
24 декабря 2023 22:24
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Мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области вечером 24 декабря. Они связаны с работой противовоздушной обороны. В эти минуты враг атакует Украину дронами-камикадзе.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
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"Хмельницкий район. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
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