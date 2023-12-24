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В СБУ розсекретили новий морський дрон "Мамай" — що це за зброя

24 грудня 2023 21:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В СБУ розсекретили новий морський дрон "Мамай" — що це за зброя
Новітній український морський дрон "Мамай". Фото: пресслужба СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Службі безпеки України розсекретили назву нового морського дрона, який у взаємодії з чинним дроном Sea Baby витісняє з української акваторії Чорноморський флот Росії. Новітній дрон має назву "Мамай". 

Про це Новини.LIVE повідомила пресслужба СБУ.

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В СБУ розсекретили новий морський дрон "Мамай" — що це за зброя
"Мамай" на впиробовуваннях. Джерело: пресслужба СБУ

Як заявили у силовому відомстві, "Мамай" — це наразі найшвидший обʼєкт у Чорному морі. Форма корпусу та його збірка дозволяє йому розганятися до 110 км/год.

В СБУ розсекретили новий морський дрон "Мамай" — що це за зброя
Морський дрон Sea Baby. Джерело: пресслужба СБУ

Водночас Sea Baby, як заявив голова відомства Василь Малюк, атакував Кримський міст та інші ворожі обʼєкти.

"Це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яка сьогодні ефективно використовується", — не приховує емоцій очільник СБУ.

В СБУ розсекретили новий морський дрон "Мамай" — що це за зброя
Боєць СБУ на фоні дрона Sea Baby. Джерело: пресслужба СБУ

Зазначимо, що завдяки успішним атакам СБУ фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій. Так, у жовтні минулого року морські дрони відомства атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, насамперед фрегат "Адмірал Макаров" — новий флагман Чорноморського флоту. 

А цьогоріч від дронів українського силового відомства постраждали:

  • ракетні катери "Самум" та "Павло Державін";
  • танкер SIG;
  • десантний корабель "Оленьогірський гірник";
  • буксир "Микола Муру";
  • розвідувально-гідрографічний корабель "Володимир Козицький".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що західні ЗМІ в захваті від кмітливості спецпризначенців СБУ у проведенні своїх операцій. Водночас голова відомства Василь Малюк анонсував нові "сюрпризи" президенту Росії Володимиру Путіну у 2024 році. За його словами, СБУ перенесе війну прямісінько під стіни Кремля.

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