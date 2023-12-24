В СБУ розсекретили новий морський дрон "Мамай" — що це за зброя

Новітній український морський дрон "Мамай". Фото: пресслужба СБУ

У Службі безпеки України розсекретили назву нового морського дрона, який у взаємодії з чинним дроном Sea Baby витісняє з української акваторії Чорноморський флот Росії. Новітній дрон має назву "Мамай".

Про це Новини.LIVE повідомила пресслужба СБУ.

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"Мамай" на впиробовуваннях. Джерело: пресслужба СБУ

Як заявили у силовому відомстві, "Мамай" — це наразі найшвидший обʼєкт у Чорному морі. Форма корпусу та його збірка дозволяє йому розганятися до 110 км/год.

Морський дрон Sea Baby. Джерело: пресслужба СБУ

Водночас Sea Baby, як заявив голова відомства Василь Малюк, атакував Кримський міст та інші ворожі обʼєкти.

"Це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яка сьогодні ефективно використовується", — не приховує емоцій очільник СБУ.

Боєць СБУ на фоні дрона Sea Baby. Джерело: пресслужба СБУ

Зазначимо, що завдяки успішним атакам СБУ фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій. Так, у жовтні минулого року морські дрони відомства атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, насамперед фрегат "Адмірал Макаров" — новий флагман Чорноморського флоту.

А цьогоріч від дронів українського силового відомства постраждали:

ракетні катери "Самум" та "Павло Державін";

танкер SIG;

десантний корабель "Оленьогірський гірник";

буксир "Микола Муру";

розвідувально-гідрографічний корабель "Володимир Козицький".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що західні ЗМІ в захваті від кмітливості спецпризначенців СБУ у проведенні своїх операцій. Водночас голова відомства Василь Малюк анонсував нові "сюрпризи" президенту Росії Володимиру Путіну у 2024 році. За його словами, СБУ перенесе війну прямісінько під стіни Кремля.