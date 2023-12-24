В СБУ розсекретили новий морський дрон "Мамай" — що це за зброя
У Службі безпеки України розсекретили назву нового морського дрона, який у взаємодії з чинним дроном Sea Baby витісняє з української акваторії Чорноморський флот Росії. Новітній дрон має назву "Мамай".
Про це Новини.LIVE повідомила пресслужба СБУ.
Безсмертний "Мамай"
Як заявили у силовому відомстві, "Мамай" — це наразі найшвидший обʼєкт у Чорному морі. Форма корпусу та його збірка дозволяє йому розганятися до 110 км/год.
Водночас Sea Baby, як заявив голова відомства Василь Малюк, атакував Кримський міст та інші ворожі обʼєкти.
"Це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яка сьогодні ефективно використовується", — не приховує емоцій очільник СБУ.
Зазначимо, що завдяки успішним атакам СБУ фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій. Так, у жовтні минулого року морські дрони відомства атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, насамперед фрегат "Адмірал Макаров" — новий флагман Чорноморського флоту.
А цьогоріч від дронів українського силового відомства постраждали:
- ракетні катери "Самум" та "Павло Державін";
- танкер SIG;
- десантний корабель "Оленьогірський гірник";
- буксир "Микола Муру";
- розвідувально-гідрографічний корабель "Володимир Козицький".
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що західні ЗМІ в захваті від кмітливості спецпризначенців СБУ у проведенні своїх операцій. Водночас голова відомства Василь Малюк анонсував нові "сюрпризи" президенту Росії Володимиру Путіну у 2024 році. За його словами, СБУ перенесе війну прямісінько під стіни Кремля.
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