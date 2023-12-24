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В СБУ рассекретили новый морской дрон "Мамай" — что это за оружие

24 декабря 2023 21:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В СБУ рассекретили новый морской дрон "Мамай" — что это за оружие
Новейший украинский морской дрон "Мамай". Фото: пресс-служба СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Службе безопасности Украины рассекретили название нового морского дрона, который во взаимодействии с действующим дроном Sea Baby вытесняет из украинской акватории Черноморский флот России. Новейший дрон называется "Мамай".

Об этом Новини.LIVE сообщила пресс-служба СБУ.

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В СБУ рассекретили новый морской дрон "Мамай" — что это за оружие
"Мамай" на испытаниях. Источник: пресс-служба СБУ

Как заявили в силовом ведомстве, "Мамай" — это самый быстрый объект в Черном море. Форма корпуса и его сборка позволяет ему разгоняться до 110 км/ч.

В СБУ рассекретили новый морской дрон "Мамай" — что это за оружие
Морской дрон Sea Baby. Источник: пресс-служба СБУ

В то же время, Sea Baby, как заявил глава ведомства, Василий Малюк, атаковал Крымский мост и другие вражеские объекты.

"Это не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которая сегодня эффективно используется", — не скрывает эмоций глава СБУ.

В СБУ рассекретили новый морской дрон "Мамай" — что это за оружие
Боец СБУ на фоне дрона Sea Baby. Источник: пресс-служба СБУ

Отметим, что благодаря успешным атакам СБУ фактически изменила философию проведения военно-морских операций. Так, в октябре прошлого года морские дроны ведомства атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, в первую очередь, фрегат "Адмирал Макаров" — новый флагман Черноморского флота.

А в этом году от дронов украинского силового ведомства пострадали:

  • ракетные катера "Самум" и "Павел Державин";
  • танкер SIG;
  • десантный корабль "Оленегорский горняк";
  • буксир "Николай Муру";
  • разведывательно-гидрографический корабль "Владимир Козицкий".

Напомним, что ранее сообщалось о том, что западные СМИ в восторге от сообразительности спецназовцев СБУ в проведении своих операций. В то же время глава ведомства Василий Малюк анонсировал новые "сюрпризы" президенту России Владимиру Путину в 2024 году. По его словам, СБУ перенесет войну прямо под стены Кремля.

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