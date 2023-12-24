В СБУ рассекретили новый морской дрон "Мамай" — что это за оружие
В Службе безопасности Украины рассекретили название нового морского дрона, который во взаимодействии с действующим дроном Sea Baby вытесняет из украинской акватории Черноморский флот России. Новейший дрон называется "Мамай".
Об этом Новини.LIVE сообщила пресс-служба СБУ.
Бессмертный "Мамай"
Как заявили в силовом ведомстве, "Мамай" — это самый быстрый объект в Черном море. Форма корпуса и его сборка позволяет ему разгоняться до 110 км/ч.
В то же время, Sea Baby, как заявил глава ведомства, Василий Малюк, атаковал Крымский мост и другие вражеские объекты.
"Это не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которая сегодня эффективно используется", — не скрывает эмоций глава СБУ.
Отметим, что благодаря успешным атакам СБУ фактически изменила философию проведения военно-морских операций. Так, в октябре прошлого года морские дроны ведомства атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, в первую очередь, фрегат "Адмирал Макаров" — новый флагман Черноморского флота.
А в этом году от дронов украинского силового ведомства пострадали:
- ракетные катера "Самум" и "Павел Державин";
- танкер SIG;
- десантный корабль "Оленегорский горняк";
- буксир "Николай Муру";
- разведывательно-гидрографический корабль "Владимир Козицкий".
Напомним, что ранее сообщалось о том, что западные СМИ в восторге от сообразительности спецназовцев СБУ в проведении своих операций. В то же время глава ведомства Василий Малюк анонсировал новые "сюрпризы" президенту России Владимиру Путину в 2024 году. По его словам, СБУ перенесет войну прямо под стены Кремля.
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