Спецоперації СБУ — західні ЗМІ в захваті від кмітливості українських бійців

Бійці СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Для України важливе не лише успішне проводження спецоперації задля звільнення окупованих територій, а й гідне визнання та висвітлення успіхів у ЗМІ. Досить важливо, аби світ мав реальне уявлення про спроможності та потреби українських бійців.

Політолог та управляючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загордній розповів, як ЗМІ висвітлюють успішні спецоперації СБУ.

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Загордній наголосив, що у такий нелегкий час для України просто необхідна позитивна преса на Заході. Так, він навів приклад матеріалу Politico "Голкою в серце", де йшлося про ключові спецоперації СБУ.

"Проведені спецоперації отримують найвищу оцінку від міжнародних партнерів України. Стаття в Politico — чергове свідчення цього факту. Видання підкреслює, що операції не тільки підвищують моральний дух українців, але і завдають значної шкоди військовому потенціалу РФ. СБУ наближує війну до Кремля", — каже політолог.

Окрім того, він наголосив на тому, що у Служби безпеки є низка планів щодо нових ударів по росіянах, у тому числі і на їхній території. Він виокремив, що голова СБУ Малюк, який дав інтерв’ю виданню, традиційно не розкриває деталей майбутніх операцій, але обіцяє сюрпризи для окупантів.

Також Загородній розповів, що видання виділило ключові операції СБУ, а особливо відзначили морські дрони Sea Baby, адже це новаторська розробка, яка повністю змінила ситуацію на Чорному морі.

"Про що свідчить поява тексту з такими високими оцінками? З одного боку, це визнання наших успіхів там, де Україна реально може їх пред’явити міжнародним партнерам. З іншого — західна преса підштовхує керівництво своїх країн та суспільну думку до того, що міжнародну підтримку України треба як мінімум лишати на тому ж рівні. А можливо, і збільшувати. І тоді "голка в серце" росіян буде заганятись все сильніше", — підсумував політолог.

Нагадаємо, нещодавно голова Служби безпеки України Василь Малюк анонсував нові "сюрпризи" російському диктатору Володимиру Путіну у 2024 році. За його словами, СБУ переносить війну якомога ближче до Кремля.