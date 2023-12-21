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Війна наблизиться до Кремля — голова СБУ Малюк обіцяє Путіну "сюрпризи" в 2024 році

21 грудня 2023 12:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Війна наблизиться до Кремля — голова СБУ Малюк обіцяє Путіну "сюрпризи" в 2024 році
Голова СБУ Василь Малюк. Фото: t.me/SBUkr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Голова Служби безпеки України Василь Малюк анонсував нові "сюрпризи" російському диктатору Володимиру Путіну у 2024 році. За його словами, СБУ переносить війну якомога ближче до Кремля.

Про це Василь Малюк сказав в інтерв'ю для Politico.

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Наближення війни до Кремля

Малюк зазначив, що СБУ посилює роботу в тилу ворога, щоб перенести війну якомога ближче до Кремля. Наразі серед пріоритетних цілей:

  • військові кораблі РФ;
  • військові бази;
  • логістичні коридори поставок зброї тощо.

"СБУ завдає цілеспрямовані точкові удари. Ми жалимо ворога голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує конкретну ціль і дає свій результат. Усе це в комплексі ускладнює можливості РФ для ведення війни в Україні і наближає нашу Перемогу", — наголосив Малюк.

Робота морських дронів Sea baby

Очільник СБУ розповів, що вже зараз спецслужба працює над тим, щоб відтіснити Чорноморський флот РФ з тимчасово окупованого Криму. Вона робить це за допомогою морських дронів Sea baby. Саме вони вразили Кримський міст, а також декілька військових кораблів РФ.

Politico пише, що атаки Sea baby змусили Москву перевести більшу частину свого флоту з Криму. Це дозволило Україні відновити використання своїх портів для судноплавства.

Малюк зазначив, що СБУ ретельно обирає цілі перед тим, як завдати удару. Насамперед спецслужба працює по військових об’єктах або тих, які ворог використовує для виконання своїх бойових завдань та матеріально-технічного забезпечення армії.

"Ми діємо повністю згідно з нормами міжнародного права", — наголосив очільник СБУ.

Більшість своїх операцій спецслужба проводить на території України, а саме: на Донбасі, в Криму та Чорному морі. 

"Це наша земля, і ми будемо використовувати всі можливі методи, щоб звільнити її від окупантів", — каже Малюк.

Він додав, що "бавовна" палатиме й надалі.

Нагадаємо, військові контррозвідники Служби безпеки України з вогником відзначили своє професійне свято ударами по позиціях російських окупантів. Також знищено значну кількість військової техніки ворога.

Також ми писали, що українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та їхню техніку. Так, Сили спеціальних операцій спільно з морпіхами та Службою безпеки України вдарили по ворожій ТОС-1А "Солнцепьок".

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