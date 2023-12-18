Контррозвідники СБУ до свого професійного свята влаштували "феєрверк" окупантам

Удар контррозвідників СБУ по позиціях окупантів. Фото: скриншот

Військові контррозвідники Служби безпеки України з вогником відзначили своє професійне свято ударами по позиціях російських окупантів. Також знищено значну кількість військової техніки ворога.

Про це повідомили в СБУ.

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Контррозвідки СБУ завдають ударів по ворогу на найгарячіших напрямках війни.

"За останній місяць їхніми силами вражено 93 цілі, серед яких: танки, БМП та БТР, ЗРК "Стріла-10", гаубиці "МСТА-Б", РЕБ "Поле-21", станція відеоспостереження "Муром-П", склади з БК та багато іншого", — повідомили в СБУ.

Також в СБУ розповіли, що воїни 13 Головного управління військової контррозвідки СБУ готують окупантам ще більше "бавовни". У тому числі там, де її не чекають.

Раніше ми повідомляли, що українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та їхню техніку. Так, Сили спеціальних операцій спільно з морпіхами та Службою безпеки України вдарили по ворожій ТОС-1А "Солнцепьок".

Нагадуємо, що українські бійці Центру стратегічних операцій "Альфа" Служби безпеки України нищать окупантів на фронті. У СБУ поширили, зняте на дрон, ексклюзивне відео з місця подій.