Українські військові показали, як вдарили по російському "Солнцепьоку"

Знищення російського "Солнцепьока". Фото: скриншот з відео

Українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та їхню техніку. Так, Сили спеціальних операцій спільно з морпіхами та Службою безпеки України вдарили по ворожій ТОС-1А "Солнцепьок".

Відео опублікував Генштаб ЗСУ.

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Знищення "Солнцепьока"

"Під час ведення розвідки на Херсонському напрямку оператори ССО виявили російський ТОС-1А "Солнцепьок". З вогнеметної системи противник неодноразово завдавав ударів по позиціях Сил оборони в районі Кринок, що на лівому березі Херсонщини", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі розповіли, що оператори ССО разом з військовослужбовцями 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти та СБУ вдарили по ворожій цілі та знищили "Солнцепьок" російських окупантів.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що він не має права обговорювати військові стратегії, включаючи чутки про планований контрнаступ у 2024 році. За його словами, якщо він розкриє деталі, то це перетвориться на шоу.

Також ми писали, що на Авдіївському напрямку триває ліквідація російських окупантів. Воїни 53-ї окремої механізованої бригади продовжують знищувати техніку і живу силу противника.