Під Авдіївкою триває ліквідація окупантів — кадри знищення техніки та солдат РФ

Знищення російського танка бійцями ЗСУ. Фото: скриншот з відео СтратКом ЗСУ

На Авдіївському напрямку триває ліквідація російських окупантів. Воїни 53-ї окремої механізованої бригади продовжують знищувати техніку і живу силу противника.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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У СтратКом ЗСУ поширили відео, на якому видно, як українські воїни завдають ударів по російській піхоті та військовій техніці ворога. Успішне знищення солдат армії РФ та бойової техніки провели бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Нагадаємо, українські бійці Центру стратегічних операцій "Альфа" Служби безпеки України нищать окупантів на фронті. У СБУ поширили, зняте на дрон, ексклюзивне відео з місця подій.

Додамо, окупаційні війська кинули своїх солдатів на Авдіївський напрямок без води та їжі та попри обмороження, вони продовжують наступати. Бійці Збройних сил України ліквідовують у колосальних масштабах ворожу піхоту та їх техніку.

Раніше ми писали, що українські бійці бригади "Азов" знищили російський танк Т-80. Вони завдали удару FPV-дроном.